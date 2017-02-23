Боевики ИГ захватили четыре деревни в 10 км от границы с Израилем

Боевики группировки "Армия Халида бин аль-Валида", входящей в состав "Исламского государства" и ведущей боевые действия на сирийской части Голанских высот, захватили с начала недели четыре деревни, расположенные в считанных километрах от израильской границы.

От самой близкой из них, деревни Тасиль, до Израиля всего 7 километров. Деревни Адван, Сахем аль-Джулан и Джилен расположены на расстоянии до 10 километров от израильской границы.

Боевики организации публикуют в социальных сетях кадры со значительным количеством трофейных боеприпасов, захваченных как у более умеренных повстанческих группировок, так и у сирийской армии. Среди трофеев – артиллерийские орудия, пулеметы, минометы, боеприпасы.

В деревнях введен комендантский час, а ведущие к ним дороги перекрыты блокпостами.

Захват исламистами деревень вызывает серьезную обеспокоенность не только в Израиле, но и в Иордании, которую от них также отделяют всего несколько километров.





