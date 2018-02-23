Постпред США при ООН: план Трампа не вызовет восторга у израильтян и палестинцев

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая 22 февраля в Институте политики при Университете Чикаго, заявила, что план ближневосточного урегулирования, разрабатываемый администрацией Дональда Трампа, почти готов и будет представлен в ближайшее время.

"Разрабатывается план, который не вызовет ни восторга, ни отторжения ни одной из сторон", – сказал Хейли.

Заявление Никки Хейли цитируют издания The Washington Post, "Гаарец", The Jerusalem Post и другие.

Говоря о "плане Трампа" по урегулированию ближневосточного конфликта, Хейли отметила, что советник президента Джаред Кушнер и спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт "все еще колеблются между несколькими вариантами".

Ранее президент США Дональд Трамп давал понять, что не намерен навязывать Израилю или Палестинской автономии какую-либо версию мирного урегулирования, подчеркивая, что стороны должны самостоятельно прийти к решению наиболее острых вопросов.

Во время выступления Хейли был поднят вопрос о том, намерены ли США признать независимое государство Палестина. Дипломат заявила, что вопрос политического устройства региона "должны решить сами" конфликтующие стороны. В то же время она сказала, что не представляет себе решения по иной схеме, кроме как "два государства для двух народов".

20 февраля председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас выступал на ежемесячном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, так называемому "палестинскому вопросу". В ходе выступления Аббас потребовал от мирового сообщества помощи в реализации принципа "два государства для двух народов", выразив несогласие с позицией президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля. Он также озвучил требование палестинцев предоставить им возможность основать собственное независимое государство в границах 1967 года и созыва специальной конференции участием региональных и международных участников, имеющей целью реанимацию мирного процесса.

После выступления в СБ ООН Аббаса доставили в больницу. Ходили слухи о сердечном приступе. Однако в Рамалле настаивают, что речь шла о плановой проверке, после которой "раиса" выписали из больницы. В субботу Аббас возвращается в Рамаллу, запланированная ранее его поездка в Венесуэлу отменена.

5 марта в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. В рамках визита в Соединенные Штаты Нетаниягу примет участие в конференции Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC).





