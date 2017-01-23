23 января 2017 г.
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Ближний Восток

Иракские ВВС уничтожили фабрику вооружений ИГ в провинции Анбар

время публикации: 10:40 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Иракские ВВС уничтожили фабрику вооружений ИГ в провинции Анбар

Пресс-служба министерства обороны Ирака сообщила, что в результате авиаудара, нанесенного ВВС в западной провинции Анбар уничтожена фабрика вооружений и склад оружия, принадлежавшие террористической группировке "Исламское государство".

"Удар был нанесен после получения информации от Службы национальной безопасности. Оба объекта располагались в районе города Каим. Уничтожены несколько боевиков, прятавшихся на территории асфальтовой фабрики", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Также сообщается об уничтожении двух лагерей подготовки джихадистов, также расположенных в провинции Анбар. Как утверждается, в одном из них были уничтожены 15 боевиков, во втором – 30 джихадистов.

Каим и его окрестности – последний опорный пункт ИГ в провинции Анбар. Именно с этой провинции началось наступление иракской армии на позиции ИГ. Сейчас основные военные действия переместились на север Ирака, в Мосул.

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Понедельник, 23 января 2017 г.
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