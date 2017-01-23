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Ближний Восток

Оппозиция отказалась от прямой встречи с представителями Асада в Астане

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 11:46 блог версия для печати фото
Оппозиция отказалась от прямой встречи с представителями Асада в Астане

В столице Казахстана Астане начала работу конференция по урегулированию ситуации в Сирии, созванная по инициативе России, Турции и Ирана. Помимо делегаций этих государств, умеренной оппозиции и режима, в ее работе принимают участие представители Казахстана, США и специальный посланник ООН Стаффан ди Мистура.

"Первая встреча будет непрямой, потому что представители режима до сих пор не сообщили, какие именно из договоренностей, достигнутых 30 декабря", - сообщил пресс-секретарь оппозиции Джихья аль-Ариди. Он добавил, что на данном этапе главный вопрос – обеспечение перемирия, а не судьба Башара Асада.

Глава делегации сирийского режима Башар аль-Джафари солидарен с этой точкой зрения. Он также выступил против Турции, отметив, что пока ее войска находятся на сирийской территории, Анкара не может рассчитывать на диалог с Дамаском. По его словам, переговоры будут идти между самими сирийцами.

Оппозиция не отвергает возможности, что в дальнейшем делегации сторонников и противников Асада все же встретятся лицом к лицу. Однако времени для этого у сторон немного – конференция завершит работу уже днем 24 января.

По мнению экспертов, не следует ожидать от конференции в Астане политического прорыва. Сам факт ее проведения уже стал серьезным успехом. Ожидается, что за ней последует возобновление женевского процесса, цель которого – найти политический выход из тупика, в котором находится Сирия.

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