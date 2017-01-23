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Ближний Восток

Западные СМИ: халиф аль-Багдади тяжело ранен в результате авиаудара

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:06 блог версия для печати фото
Абу Бакар аль-Багдади

В понедельник, 23 января, европейские СМИ сообщили, что в результате авиаудара, нанесенного силами международной коалиции по целям на севере Ирака, был смертельно ранен "халиф Исламского государства" Абу Бакар аль-Багдади.

Сайт Mirror пишет, что удар наносился силами коалиции по населенному пункту Эль-Баадж.

В сообщении не говорится, когда наносился удар, а также не указываются источники этой информации.

Отметим, что это не первый раз сообщается о том, что лидер халифата находится на грани смерти или погиб. 14 июня 2016 года информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с террористической организацией "Исламское государство", сообщило о смерти лидера халифата Абу Бакра аль-Багдади. В сообщении говорилось, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан" (то есть 10 июня). В октябре 2015 года сообщалось, что он был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил

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