Ханийя прибыл на переговоры в Каир

Заместитель председателя политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя, возглавляющий также созданную этой группировкой в секторе Газы администрацию, прибыл в Каир на переговоры с главой египетской разведки Халидом Фаузи.

Согласно агентству Maan, основные вопросы на повестке дня встречи – открытие на постоянной основе КПП Рафах на границе сектора и Синайского полуострова, а также ситуация в сфере безопасности в приграничной полосе.

Агентство сообщает, что отношения между властями Египта и администрацией сектора начали улучшаться вследствие готовности ХАМАСа помочь в обеспечении безопасности границы. Однако отметим, что боевое крыло по-прежнему считается в Египте террористической группировкой.

Ханийя прибыл в Каир после посещения Катара. После завершения переговоров он вернется в сектор Газы через КПП Эрез.