Лавров обвинил сирийскую оппозицию в привлечении к переговорам политэмигрантов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противники режима Башара Асада предприняли попытку включить в делегацию, направленную на переговоры в Астане, представителей политического руководства, находящихся в эмиграции.

"Были маневры, нацеленные на то, чтобы по сути подменить делегацию вооруженных отрядов сирийских оппозиционеров оппозиционерами политическими из этих самых эмигрантских кругов", - цитирует министра РИА Новости. При этом Лавров подчеркнул, что Россия не пытается исключить политическую оппозицию из переговоров.

"Последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе которые намечаются в Женеве, конечно, они будут посвящены переговорам правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров… Но теперь к этим политическим оппозиционерам подключится и делегация вооруженной оппозиции", - сказал он.

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии начались в Астане утром 23 января. В них принимают участие делегации спонсоров - России, Турции и Ирана, в также сторонники и противники сирийского режима, представители Казахстана, США и специальный посланник ООН Стаффан ди Мистура.