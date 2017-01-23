23 января 2017 г.
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Ближний Восток

Лавров обвинил сирийскую оппозицию в привлечении к переговорам политэмигрантов

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
Лавров обвинил сирийскую оппозицию в привлечении к переговорам политэмигрантов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противники режима Башара Асада предприняли попытку включить в делегацию, направленную на переговоры в Астане, представителей политического руководства, находящихся в эмиграции.

"Были маневры, нацеленные на то, чтобы по сути подменить делегацию вооруженных отрядов сирийских оппозиционеров оппозиционерами политическими из этих самых эмигрантских кругов", - цитирует министра РИА Новости. При этом Лавров подчеркнул, что Россия не пытается исключить политическую оппозицию из переговоров.

"Последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе которые намечаются в Женеве, конечно, они будут посвящены переговорам правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров… Но теперь к этим политическим оппозиционерам подключится и делегация вооруженной оппозиции", - сказал он.

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии начались в Астане утром 23 января. В них принимают участие делегации спонсоров - России, Турции и Ирана, в также сторонники и противники сирийского режима, представители Казахстана, США и специальный посланник ООН Стаффан ди Мистура.

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