23 января 2017 г.
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Ближний Восток

Пентагон опроверг заявление России о совместной операции в Сирии

время публикации: 21:55 | последнее обновление: 21:55 блог версия для печати фото
Пентагон опроверг заявление России о совместной операции в Сирии

Телеканал RT со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ 23 января сообщил о том, что военно-воздушные силы России и США провели совместную операцию в Сирии. Пентагон это опроверг.

В сообщении RT говорилось, что накануне ВКС России получили от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции координаты целей террористической организации "Исламское государство" в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо.

"После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары", - говорилось в сообщении RT.

Спустя несколько часов Пентагон опроверг эту информацию. "Министерство обороны США не координирует нанесение авиаударов с российскими военными в Сирии", - заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон. Он также отметил, что ему неизвестно о том, чтобы кто-то из членов коалиции сотрудничал с Россией в этой операции.

Вместе с тем новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спасейр на своей первой пресс-конференции сообщил журналистам, что Дональд Трамп будет сотрудничать со всеми, кто участвует в войне с "Исламским государством", возможно, даже с Россией.

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