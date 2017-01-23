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Ближний Восток

Египет расширяет военное присутствие в Персидском заливе

время публикации: 12:03 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати фото
Египет расширяет военное присутствие в Персидском заливе

В Каире состоялось заседание Высшего совета вооруженных сил Египта, возглавляемого президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В нем приняли участие министры обороны, внутренних дел, оборонной промышленности и иностранных дел, главы разведывательных агентств и командующие родов войск.

На заседании было принято решение о расширении египетского участия в обеспечении свободы мореплавания на Ближнем Востоке. Как сообщает агентство Maan , речь в первую очередь идет о Красном море, Арабском море, Баб-эль-Мандебском проливе и Персидском заливе. Отмечается, что эта задача неразрывно связана с обеспечением национальных интересов Египта.

Также был заслушан отчет о ситуации на Синайском полуострове. Глава государства, являющийся также верховным главнокомандующим, распорядился принять все необходимые меры по защите границ Египта и борьбе с террором.

Согласно публикации, по оценке разведывательных структур, существует непосредственная опасность проникновения на египетскую территорию боевиков "Исламского государства" и других террористических группировок. Джихадисты несут тяжелые потери в Сирии и Ираке.

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