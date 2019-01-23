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Ближний Восток

Обострение в Газе: ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа, есть раненые

время публикации: 05:35 | последнее обновление: 05:50 блог версия для печати фото
Обострение в Газе: ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа, есть раненые

Поздно вечером во вторник, 22 января, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по позициям боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что была атакована база "Аскалун" на севере сектора и позиции боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" к востоку от Аль-Бурейджа. По сведениям ПИЦ, ЦАХАЛ задействовал вертолеты Apache и самолеты F-16.

По состоянию на утро 23 января минздрав Газы уведомляет, что в больницу Газы были доставлено четверо раненых, пострадавших в результате этих ударов.

ХАМАС заявил, что возлагает на Израиль ответственность за возможное обострение конфликта.

В ночь на 23 января не было зафиксировано попыток ракетных или минометных обстрелов израильской территории из сектора Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля вечером 22 января сообщала: "Самолеты ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на территории военного лагеря террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы". Армейская пресс-служба отметила, что таким образом ЦАХАЛ продолжил отвечать на обстрел израильских военнослужащих на границе с Газой. "ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС исключительную ответственность за все происходящее в секторе Газы и за его пределами", – подчеркивалось в сообщении.

В течение вторника произошли два инцидента на границе с сектором Газы. В первой половине дня террористы предприняли попытку обстрела военнослужащих на северном участке границы. Никто из военнослужащих не пострадал. В ответ танки и артиллерия атаковали позиции ХАМАСа.

Около 16:00 на южном участке границы под прикрытием "камнеметателей" боевик одной из террористических группировок открыл огонь в сторону военнослужащих. Выпущенная боевиком пуля попала в каску одному из офицеров. Военнослужащий получил легкое ранение и был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. (По состоянию на утро 23 января, он выписан из больницы.)

Вскоре после этого инцидента пятеро участников беспорядков приблизились к забору безопасности. Двое из них пересекли границу, проникли на территорию Израиля, после чего вернулись на территорию палестинского анклава.

В ответ на обстрел ЦАХАЛ из танковых и артиллерийских орудий открыл огонь в сторону наблюдательной вышки ХАМАСа.

ХАМАС сообщил, что в результате обстрела погиб боевик "Бригад Иззадина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), и еще четверо были ранены.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 января 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 января 2019 г.
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