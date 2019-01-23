Опубликованы спутниковые снимки последствий удара ЦАХАЛа по разведбазе Ирана в Сирии

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, 23 января опубликовала дополнительные снимки, на которых показаны последствия ударов израильских ВВС по целям в Сирии, осуществленных в ночь на 21 января (дата "20 января" в отчете ImageSat ориентирована на время США).

На этих фотографиях можно увидеть полуразрушенное здание на базе разведывательных служб Ирана, расположенной примерно в 40 км от границы с Израилем.

Днем ранее ImageSat были распространены спутниковые фотографии, на которых были запечатлены другие объекты, ставшие целью атаки израильских ВВС. В том числе, складских помещений, использовавшихся иранскими вооруженными силами на территории международного аэропорта в Дамаске. Кроме того, там же были ликвидированы радар JY-27 китайского производства и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.

В аэропорту около "Стеклянного здания" была атакована некая цель на автостоянке. При этом само здание заметным образом не пострадало.

Отметим, что на снимках ImageSat не показано место, где был ликвидирован зенитно-ракетный комплекс "Бук" российского производства, который успел выпустить несколько ракет во время израильского авианалета.

21 января пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеозапись, на которой показано, как самолет израильских ВВС атакует батарею сирийских ПВО. На этой записи видно, что ЗРК "Бук" осуществляет запуски двух ракет "земля-воздух", которые не поражают цель, после чего ударом с воздуха этот комплекс уничтожается. Затем, на том же, видео показано уничтожение ЗРПК "Панцирь-С1".

Отметим, что 16 января на израильском сайте Nziv появилась публикация, посвященная базам разведывательных служб Ирана и "Хизбаллы", расположенным в сирийских провинциях Кунейтра и Дараа, неподалеку от границы с Израилем. По информации редакции Nziv, Иран и "Хизбалла" создали две базы военной разведки на удалении от 1 до 15 км от израильской границы. Первая база была построена на вершине холма Тель аль-Хара (провинция Дараа). Деревню Аль-Хара боевики "Хизбаллы" отбили у сирийских оппозиционных сил и не пускали туда регулярную армию Сирии. Выбор места был обусловлен тем, что это высшая точка к востоку от израильской части Голанских высот. Но, как пишет Nziv, база в Тель аль-Хара оказалась малоэффективной, так как между ней и штабом командования Северным округом ЦАХАЛа в Цфате находится пункт израильской разведки на территории укрепленного района Тель-Хазака, расположенный примерно на той же высоте над уровнем моря.

В дальнейшем командующий подразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани распорядился о создании еще одной разведывательной базы, максимально близко к израильской границе. Такая база была построена на холме Тель аль-Кудна (провинция Кунейтра), в 1-2 км от границы Израиля.

По сведениям редакции Nziv, эти две разведывательные базы иранцев и "Хизбаллы" не являются единственными на юге Сирии, и считаются очевидными целями для ЦАХАЛа.

По данным сирийской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), жертвами ударов, нанесенных 21 января по объектам иранских сил, ливанской "Хизбаллы" и позициям сирийских ПВО, стали более 20 военнослужащих и боевиков. Согласно указанному источнику, среди них шестеро военнослужащих регулярной армии Сирии и просирийских вооруженных сил, а также 15 иностранцев, в числе которых 12 представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Речь идет о самых значительных потерях в результате действий ЦАХАЛа в Сирии с мая 2018 года, когда израильская армия также осуществила массированный удар по сирийской территории.

По оценке мониторинговой группы, авианалет ВВС ЦАХАЛа длился не менее 60 минут, были атаковали цели от юго-западных районов мухафазы Риф Димашк до авиабазы "Аль-Тула" около города Ас-Суэйда, почти в 100 км к юго-востоку от Дамаска. Отмечается, что в Ас-Суэйде, Джамрайе, Аль-Кисуе, в международном аэропорту Дамаска и на авиабазе "Аль-Тула" были ликвидированы склады и штабы иранских сил и "Хизбаллы".

21 января пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала детальный отчет о массированном ударе по целям в Сирии в ответ на запуск ракеты класса "земля-земля" по израильской территории. В сообщении ЦАХАЛа было сказано, что целью атаки были объекты сил "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО. ЦАХАЛ заявляет, что израильскими ВВС были атакованы склады оружия, прежде всего в международном аэропорту Дамаска, штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии.

Израильские военные отмечают, что сирийские ПВО выпустили десятки ракет по самолетам ЦАХАЛа, в ответ были атакованы батареи сирийских ПВО.

ЦАХАЛ заявляет о намерении и в дальнейшем действовать в Сирии с целью обеспечения безопасности израильских граждан и не допустит присутствия иранских вооруженных сил в этой стране. При этом ЦАХАЛ возлагает ответственность на режим Башара Асада за все, что происходит на территории Сирии.

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа Йонатан Конрикус сообщил, что с командованием российского контингента в Сирии накануне и в ходе атаки, как обычно, поддерживались контакты по особой линии связи.

Официальные сирийские СМИ сообщали, что израильская атака была проведена в несколько заходов, в ходе которых были выпущены десятки ракет. При этом утверждалось, что большая часть ракет перехвачена (независимыми источниками информация о перехвате ракет не подтверждается).

Российское государственное агентство РИА Новости и сирийское государственное агентство SANA сообщали, что в результате израильских воздушных ударов по целям в Сирии в ночь на 21 января погибли четверо и были ранены шестеро сирийских военных. При этом утверждалось, что сирийские силы ПВО "отразили удары и уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб".

21 января состоялся брифинг пресс-службы ЦАХАЛа, на котором журналистам были сообщены некоторые подробности по поводу ночной операции израильских ВВС в Сирии. В ходе брифинга было отмечено, что 20 января из района Дамаска, находящегося в нескольких десятках километров от границы Израиля, по израильской территории была выпущена ракета класса "земля-земля". По данным ЦАХАЛа, решение о запуске этой ракеты принимали иранские военные. Было обращено внимание на тот факт, что в сторону Израиля выпустили ракету средней дальности иранского производства. Таким образом, подчеркивают в ЦАХАЛе, были предприняты враждебные действия против Израиля и нарушены российские гарантии по отводу иранских вооруженных сил в Сирии от израильской границы примерно на 100 км. Командование Армии обороны Израиля заявляет, что Сирия в итоге заплатила высокую цену за действия иранских военных на своей территории. Представитель ЦАХАЛа вновь отметил, что целью атаки были объекты сил "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии: были атакованы склады оружия, прежде всего в международном аэропорту Дамаска, штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО, пытавшиеся помешать авианалету. ЦАХАЛ заявляет, что атака в Сирии осуществлялась "тремя волнами", при этом военные основывались на имеющихся разведданных. Израильские военные подчеркивают, что активные боевые действия в Сирии не позволяют Ирану закрепиться в этой стране, препятствуют созданию военных баз, в том числе авиабаз.





