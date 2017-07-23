Махмуд Аббас: "Израиль нуждается в нашей помощи в борьбе с террором"

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Рамалла не возобновит сотрудничество с Израилем в области безопасности до тех пор, пока не будут демонстрированы металлоискатели на Храмовой горе.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщает, что это заявление было сделано во время встречи Махмуда Аббаса с участниками 2-го Национального съезда ученых Палестины.

Махмуд Аббас назвал действия Израиля противоправными, нарушающими права мусульман. "Израиль хотел бы бороться с террором при нашей помощи. Он нуждается в нас и полагается на нас. Но при этом он не выполняет взятые на себя обязательства, и мы не можем понять этого".

Отметим, что ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман потребовал от руководства ПНА обсуждения теракта. Комментируя решение Рамаллы прекратить сотрудничество в области безопасности, он заявил, что Израиль прекрасно справится без палестинского руководство. И если кто-то проигрывает от этого решения, то только Рамалла.