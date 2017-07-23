В Саудовской Аравии создан клуб любителей верблюдов

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз подписал указ о создании первого в истории монархии клуба любителей верблюдов. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Указ предусматривает создание к северу от Эр-Рияда "верблюжьей деревни", где будет расположен исследовательский институт, а также начнут проводиться фольклорные фестивали, посвященные этим животным.

Председателем клуба станет наследный принц Мухаммад бин Салман. Инициатива должна подчеркнуть важность верблюдов для истории и культуры Саудовской Аравии.

Среди задач клуба: сохранение редких пород верблюдов, проведение переписи этих животных, исследования верблюжьих болезней, проведение фестивалей, посвященных "кораблям пустыни", привлечение к мероприятиям молодежи.

Напомним: в апреле 2017 года, в рамках крупнейшей в мире верблюжьей ярмарки, в королевстве прошел конкурс красоты среди верблюдов. Его призовой фонд составил 31 миллион долларов.