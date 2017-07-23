23 июля 2017 г.
последняя новость: 17:09
14 самых идиотских преступлений
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:31 Махмуд Аббас: "Израиль нуждается в нашей помощи в борьбе с террором"
16:14 В Саудовской Аравии создан клуб любителей верблюдов
14:27 Иран начал массовое производство ракет "Сайяд-3"
13:21 "Хизбалла" сообщила о ликвидации десятков джихадистов
12:37 ЛАГ: "Израиль играет с огнем"
12:02 ВВС Сирии нарушили перемирие в районе Дамаска
10:55 Установлена личность 16-летней немки, воевавшей на стороне ИГ
10:14 В Египте открылась крупнейшая военная база на Ближнем Востоке
08:59 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 июля
05:20 Ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась в воздухе
Ближний Восток

В Саудовской Аравии создан клуб любителей верблюдов

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
В Саудовской Аравии создан клуб любителей верблюдов

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз подписал указ о создании первого в истории монархии клуба любителей верблюдов. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Указ предусматривает создание к северу от Эр-Рияда "верблюжьей деревни", где будет расположен исследовательский институт, а также начнут проводиться фольклорные фестивали, посвященные этим животным.

Председателем клуба станет наследный принц Мухаммад бин Салман. Инициатива должна подчеркнуть важность верблюдов для истории и культуры Саудовской Аравии.

Среди задач клуба: сохранение редких пород верблюдов, проведение переписи этих животных, исследования верблюжьих болезней, проведение фестивалей, посвященных "кораблям пустыни", привлечение к мероприятиям молодежи.

Напомним: в апреле 2017 года, в рамках крупнейшей в мире верблюжьей ярмарки, в королевстве прошел конкурс красоты среди верблюдов. Его призовой фонд составил 31 миллион долларов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
Тысячи верблюдов застряли на границе Катара и Саудовской Аравии без воды и ухода
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 апреля 2017 г.
Горбатая красавица: в Саудовской Аравии проходит верблюжий конкурс красоты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 июля 2016 г.
Зоошовинизм в Саудовской Аравии: конкурсам красоты верблюдов - да, собачьим выставкам - нет







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 23 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017