В Египте открылась крупнейшая военная база на Ближнем Востоке

В расположенной на северо-западе Египта провинции Мерса Матрух состоялась торжественная церемония открытия военной базы имени Мухаммада Нагиба. Она названа в честь первого президента страны, возглавившего Египет после свержения монархии.

В церемонии принял участие глава государства Абд аль-Фаттах ас-Сиси и многочисленные зарубежные гости, в том числе заместитель Верховного главнокомандующего вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Зайид.

Как утверждается, новая база – крупнейшая во всем Ближневосточном регионе. На ее территории расположены 1.155 военных объектов, 72 учебных центра и даже дворец конгрессов.

"Египет – дружелюбное и миролюбивое государство", - заявил президент ас-Сиси, добавив, что борьба с террором будет вестись неустанно.

"Терроризм не удастся победить, пока государства, спонсирующие террористов, не ответят за свои действия. Мы дадим отпор тем, кто платит миллионы и миллиарды за убийство наших граждан", - сказал глава государства, адресуя свое заявление Катару.