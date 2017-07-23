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Ближний Восток

"Хизбалла" сообщила о ликвидации десятков джихадистов

время публикации: 13:21 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
"Хизбалла" сообщила о ликвидации десятков джихадистов

Группировка "Хизбалла" сообщает о значительных успехах, достигнутых в боях с джихадистами "Исламского государства" и "Джабхат Фаттах аш-Шам" в районе города Арсаль на северо-востоке Ливана.

Как утверждается, шиитские боевики контролируют около 64% района. За последние три дня 46 боевика "Джабхат Фаттах аш-Шам" погибли в районе Арсаля и еще 23 – в горном районе Каламун на сирийской стороне границы.

Командование ливанской армии сообщило, что бывший заместитель мэра Арсаля Ахмад аль-Флити, посланный в качестве парламентера к джихидистам "Джабхат Фаттах аш-Шам", был ими убит.

Наступление на позиции джихадистов ведется с обеих сторон границы, при этом сирийская армия на ливанскую территорию не заходит. Как отмечается, операция не ограничена во времени и будет продолжаться до достижения целей.

В этом районе расположено множество лагерей сирийских беженцев. Местные активисты заявляют, что армия и шиитские боевики проводят зачистки именно в них, избегая вступать в бой с ИГ и "Джабхат Фаттах аш-Шам"

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