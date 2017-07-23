Иран начал массовое производство ракет "Сайяд-3"

На базе ПВО Хатам аль-Анбия состоялась торжественная церемония, посвященная началу массового производства в Исламской республике Иран ракеты "Сайяд-3", предназначенной для борьбы с воздушными целями.

Как утверждается, ее радиус действия составляет 15-200 километров, а потолок превышает 25 километров. По словам конструкторов, система ПВО способна следить за 30 целями и уничтожать 12 из них одновременно.

"Сайяд" в переводе с фарси – "охотник". Официальный Тегеран утверждает, что речь идет о системе, разработанной иранскими специалистами, однако она является усовершенствованием ракет морского базирования Standard, которые США продавали Ирану до революции 1979 года.

Задача новой системы – заменить остающиеся на вооружении Исламской республики российские ЗРК С-200. Одновременно идет работа над системой "Бавар-373", которая призвана потеснить закупленные в России С-300.