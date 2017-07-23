Установлена личность 16-летней немки, воевавшей на стороне ИГ

Прокурор Дрездена Лоренц Хаазе сообщил, что установлена личность девушки, воевавшей на стороне террористической группировки "Исламское государство" и захваченной после окончания операции по освобождению Мосула.

Речь идет о 16-летней Линде В., уроженке саксонского городка Пульсниц. Она познакомилась через интернет с мусульманским юношей, приняла ислам, переехала к нему в Ирак и вышла за него замуж.

Линда была обнаружена несколько дней назад в подвале полуразрушенного дома. В данный момент она содержится в одной из тюрем Багдада. Германия пока не подала запрос о ее выдаче, однако сотрудник консульского отдела с ней уже встречался.

Девушке может быть предъявлено обвинение в терроризме. Такие же обвинения, скорее всего, будут выдвинуты против совершеннолетних граждан западных стран, задержанных в Мосуле.

Всего в городе были обнаружены два западных мужчины, 16 западных женщин и два ребенка. Среди них – граждане Германии, Бельгии, Сирии, Франции Ирана и России. Особо отмечается участие в боях жителей Чечни.