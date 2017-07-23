ЛАГ: "Израиль играет с огнем"

Президент Турции Реджеп-Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию перед вылетом в Саудовскую Аравию. Наряду с каирским кризисом глава государства коснулся и ситуации в Иерусалиме.

"Исламский мир не будет молча наблюдать за насилие в мечети аль-Акса. Я призываю Израиль отказаться от насилия и действовать согласно международному праву", - сказал Эрдоган, добавив, что Израиль должен убрать металлодетекторы и вернуться с status quo ante.

С жестким осуждением израильских действий выступила и Лига арабских государств. "Израиль играет с огнем. В вопросе Иерусалима и святых мест никаких уступок не будет", - говорится в опубликованном ЛАГ заявлении.

В ночь 23 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом по вопросу о ситуации вокруг Храмовой горы.

23 июля состоится дополнительное заседание военно-политического кабинета, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Храмовой горе. ВАКФ требует убрать металлодетекторы.

Беспорядки в арабских районах израильской столицы продолжаются. Манифестанты используют камни и бутылки с зажигательной смесью, полиция – специальные средства для разгона демонстраций.