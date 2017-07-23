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Ближний Восток

ВВС Сирии нарушили перемирие в районе Дамаска

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
ВВС Сирии нарушили перемирие в районе Дамаска

23 июля сирийские ВВС нанесли по меньшей мере шесть авиаударов по расположенному в окрестностях Дамаска району Восточная Гута. В этом районе действует соглашение о прекращении огня.

Согласно сирийской оппозиции, особо мощный удар нанесен по деревне Айн Тарма. Здесь действует и артиллерия, а боях участвуют танки и тяжелая инженерная техника, в том числе – бульдозеры.

Наступление на населенный пункт ведут две бригады Республиканской гвардии. С начала июля этим частям удалось освободить от оппозиционных ополченцев южную часть Айн Тармы. Сейчас они медленно продвигаются к центру.

Деревню отстаивают боевики входящей в состав Армии свободной Сирии бригады "Файлак аль-Рахман" и местного отделения «Аль-Каиды» - группировки "Хайрат Тахрир аш-Шам".

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