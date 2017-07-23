Совбез ООН в экстренном порядке обсудит события вокруг Храмовой горы

В ближайший понедельник, 24 июля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное беспорядкам в районе Храмовой горы в Иерусалиме. США, ЕС, Россия и ООН выпустили совместное зявление, призывающее палестинцев и израильтян к сдержанности.

Об этом пишет в воскресенье, 23 июля, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на новостное агентство Reuters.

Ранее в этот день Папа Римский Франциск заявил, что потрясен беспорядками в Иерусалиме и призвал к прекращению насилия. Об этом понтифик заявил во время своего выступления на площади Святого Петра в Ватикане. "Я чувствую необходимость призвать к спокойствию и диалогу", - сообщил понтифик и попросил паству молиться за то, чтобы стороны примирились.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 23 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом по вопросу о ситуации вокруг Храмовой горы.

В этот же день состоялось дополнительное заседание военно-политического кабинета, посвященное этой проблеме.

Как уже сообщалось, ВАКФ требует убрать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там 14 июля. На заседании кабинета, состоявшемся в ночь на 21 июля, было решено оставить этот вопрос на усмотрение полиции.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Рамалла не возобновит сотрудничество с Израилем в области безопасности до тех пор, пока не будут демонтированы металлоискатели на Храмовой горе.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что это заявление было сделано во время встречи Махмуда Аббаса с участниками Второго Национального съезда ученых Палестины.

Аббас назвал действия Израиля противоправными и направленными против мусульман. "Израиль хотел бы бороться с террором при нашей помощи. Он нуждается в нас и полагается на нас. Но при этом он не выполняет взятые на себя обязательства, и мы не можем понять этого".

Отметим, что ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман потребовал от руководства ПНА осуждения теракта. Комментируя решение Рамаллы прекратить сотрудничество в области безопасности, он заявил, что Израиль прекрасно справится без палестинского руководства, и если кто-то проиграет от этого решения, то только Рамалла.