23 июля 2017 г.
последняя новость: 21:26
14 самых идиотских преступлений
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:20 Совбез ООН в экстренном порядке обсудит события вокруг Храмовой горы
16:31 Махмуд Аббас: "Израиль нуждается в нашей помощи в борьбе с террором"
16:14 В Саудовской Аравии создан клуб любителей верблюдов
14:27 Иран начал массовое производство ракет "Сайяд-3"
13:21 "Хизбалла" сообщила о ликвидации десятков джихадистов
12:37 ЛАГ: "Израиль играет с огнем"
12:02 ВВС Сирии нарушили перемирие в районе Дамаска
10:55 Установлена личность 16-летней немки, воевавшей на стороне ИГ
10:14 В Египте открылась крупнейшая военная база на Ближнем Востоке
08:59 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 июля
Ближний Восток

Совбез ООН в экстренном порядке обсудит события вокруг Храмовой горы

время публикации: 21:20 | последнее обновление: 21:39 блог версия для печати фото
Совбез ООН в экстренном порядке обсудит события вокруг Храмовой горы

В ближайший понедельник, 24 июля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное беспорядкам в районе Храмовой горы в Иерусалиме. США, ЕС, Россия и ООН выпустили совместное зявление, призывающее палестинцев и израильтян к сдержанности.

Об этом пишет в воскресенье, 23 июля, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на новостное агентство Reuters.

Ранее в этот день Папа Римский Франциск заявил, что потрясен беспорядками в Иерусалиме и призвал к прекращению насилия. Об этом понтифик заявил во время своего выступления на площади Святого Петра в Ватикане. "Я чувствую необходимость призвать к спокойствию и диалогу", - сообщил понтифик и попросил паству молиться за то, чтобы стороны примирились.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 23 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом по вопросу о ситуации вокруг Храмовой горы.

В этот же день состоялось дополнительное заседание военно-политического кабинета, посвященное этой проблеме.

Как уже сообщалось, ВАКФ требует убрать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там 14 июля. На заседании кабинета, состоявшемся в ночь на 21 июля, было решено оставить этот вопрос на усмотрение полиции.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Рамалла не возобновит сотрудничество с Израилем в области безопасности до тех пор, пока не будут демонтированы металлоискатели на Храмовой горе.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что это заявление было сделано во время встречи Махмуда Аббаса с участниками Второго Национального съезда ученых Палестины.

Аббас назвал действия Израиля противоправными и направленными против мусульман. "Израиль хотел бы бороться с террором при нашей помощи. Он нуждается в нас и полагается на нас. Но при этом он не выполняет взятые на себя обязательства, и мы не можем понять этого".

Отметим, что ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман потребовал от руководства ПНА осуждения теракта. Комментируя решение Рамаллы прекратить сотрудничество в области безопасности, он заявил, что Израиль прекрасно справится без палестинского руководства, и если кто-то проиграет от этого решения, то только Рамалла.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июля 2017 г.
Папа Римский призвал к прекращению насилия в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
У входа на Храмовую гору установлены камеры наблюдения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
В Иерусалиме продолжаются беспорядки, Нетаниягу провел совещание с главами полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Столкновения в Иерусалиме, арабы сообщают об одном убитом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Беспорядки в Кафр Кадум и квартале Исауия; пострадали офицер ЦАХАЛа и сотрудник полиции







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 23 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017