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Ближний Восток

"Аль-Хайят": встреча Кушнера и Аббаса прошла "крайне неудачно"

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят" сообщает, что встреча Джареда Кушнера, ближайшего советника президента США, с главой ПНА Махмудом Аббасом, состоявшаяся накануне, прошла в очень нервной и напряженной обстановке.

Кушнер потребовал от Аббаса прекратить семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.

В итоге в Рамалле оценили прошедшую встречу как крайне неудачную.

Напомним, накануне визита Кушнера на Ближний Восток в Вашингтоне говорили, что этот визит станет частью усилий по возвращению израильтян и палестинцев за стол переговоров, с тем, чтобы открыть новую главу в мирном процессе. В преддверии встречи Махмуда Аббаса с Кушнером, Вашингтон попросил Рамаллу представить список из 12 ключевых пунктов, которые должны обсуждаться на переговорах с Израилем.

В Рамалле отмечали, что подобная просьба означает серьезность настроя Вашингтона, который намерен сосредоточиться на ключевых проблемах, а не углубляться в детали.

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