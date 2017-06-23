В Иране прошли антиизраильские демонстрации в честь "Дня Аль-Кудса"

Иранские СМИ, в том числе и PressTV, сообщили, что в антиизраильских демонстрациях, прошедших в Тегеране и других городах в пятницу, 23 июня, приняли участие около миллиона человек.

Участники шествий и митингов скандировали "Смерть Израилю!", "Смерть США!", "Смерть Великобритании!", а также "Смерть "Исламскому государству!". В Тегеране митингующие несли куклу, изображающую короля Саудовской Аравии Салмана в стиле антисемитских карикатур.

С обращением к демонстрантам выступил спикер парламента Ирана Али Лариджани, также к маршу присоединился президент страны Хасан Роухани.

Антиизраильские митинги являются ежегодным мероприятием, проходящим в "День Аль-Кудса". Власти Ирана настаивают на том, что митинги необходимы как выражение поддержки палестинских братьев и напоминание о значении Иерусалима для всех мусульман.

По случаю парада Корпуса стражей иранской революции продемонстрировали ракеты баллистические ракеты "Зольфагар" ("Меч", дальность до 700-750 км), поступившие на вооружение КСИР весной 2017 года, а также ракеты "Кадер" радиусом действия 200 км.



