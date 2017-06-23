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Ближний Восток

В результате атаки террориста-смертника на западе Ирака погибли девять человек

время публикации: 12:32 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
В результате атаки террориста-смертника на западе Ирака погибли девять человек

В пятницу, 23 июня, четверо террористов-смертников атаковали военных и гражданских в населенном пункте Аль-Багдади в районе Аш-Шухада в провинции Анбар (западный Ирак). Троих боевиков застрелили военные, но один успел взорваться.

В результате взрыва погибли не менее девяти человек, в их числе один иракский солдат и восемь мирных граждан, еще 11 получили ранения, сообщает сайт IraqiNews.com.

В настоящее время Аль-Багдади контролируется силами регулярной армии Ирака. Однако еще недавно этот район находился под контролем "Исламского государства", и боевики этой террористической организации регулярно совершают нападения в городе и его окрестностях.

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