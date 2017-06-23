Израиль выплатил 20 миллионов долларов семьям погибших активистов с парома "Мави Мармара"

Израиль завершил процесс выплаты компенсации семьям погибших активистов исламистской организации IHH на пароме "Мави Мармара", атаковавших израильских военных при задержании "флотилии свободы" в конце мая 2010 года. Сумма компенсации составила 20 миллионов долларов. Выплаты производились в течение девяти месяцев, сообщает Walla.

Напомним, в рамках израильско-турецкого соглашения, Израиль согласился выплатить указанную сумму в качестве компенсации, а Турция пообещала отозвать все иски против израильских должностных лиц.

В конце сентября израильская сторона в первый раз перевела деньги на счет министерства юстиции Турции.

Договор о восстановлении отношений между Израилем и Турцией был ратифицирован турецким парламентом и президентом во второй половине августа 2016 года.