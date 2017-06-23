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Ближний Восток

Израиль выплатил 20 миллионов долларов семьям погибших активистов с парома "Мави Мармара"

время публикации: 16:07 | последнее обновление: 16:10 блог версия для печати фото
"Мави Мармара" после перехвата. 2010 год

Израиль завершил процесс выплаты компенсации семьям погибших активистов исламистской организации IHH на пароме "Мави Мармара", атаковавших израильских военных при задержании "флотилии свободы" в конце мая 2010 года. Сумма компенсации составила 20 миллионов долларов. Выплаты производились в течение девяти месяцев, сообщает Walla.

Напомним, в рамках израильско-турецкого соглашения, Израиль согласился выплатить указанную сумму в качестве компенсации, а Турция пообещала отозвать все иски против израильских должностных лиц.

В конце сентября израильская сторона в первый раз перевела деньги на счет министерства юстиции Турции.

Договор о восстановлении отношений между Израилем и Турцией был ратифицирован турецким парламентом и президентом во второй половине августа 2016 года.

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