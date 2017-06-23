"Аль-Арабия": саудовские силы безопасности предотвратили теракт в Мекке

Телеканал "Аль-Арабия" на арабском языке сообщил, что силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили террористическое нападение на мечеть Аль-Харам в Мекке, священном городе мусульман.

Во внутреннем дворе крупнейшей и главной в мире мечети располагается главная святыня ислама – Кааба.

Согласно сообщению "Аль-Арабии", три террористические ячейки планировали осуществить тройную атаку на наиболее известные и посещаемые места Саудовской Аравии: два нападения должны были произойти в Мекке, одно – в "экономической столице" страны, Джидде.

Напомним, в начале июля прошлого года в Саудовской Аравии были осуществлены несколько терактов: возле мечети в городе Эль-Катиф, возле Мечети Пророка в Медине, а также неподалеку от консульства США в Джидде.