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Ближний Восток

"Аль-Арабия": саудовские силы безопасности предотвратили теракт в Мекке

время публикации: 22:26 | последнее обновление: 22:43 блог версия для печати фото
"Аль-Арабия": саудовские силы безопасности предотвратили теракт в Мекке

Телеканал "Аль-Арабия" на арабском языке сообщил, что силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили террористическое нападение на мечеть Аль-Харам в Мекке, священном городе мусульман.

Во внутреннем дворе крупнейшей и главной в мире мечети располагается главная святыня ислама – Кааба.

Согласно сообщению "Аль-Арабии", три террористические ячейки планировали осуществить тройную атаку на наиболее известные и посещаемые места Саудовской Аравии: два нападения должны были произойти в Мекке, одно – в "экономической столице" страны, Джидде.

Напомним, в начале июля прошлого года в Саудовской Аравии были осуществлены несколько терактов: возле мечети в городе Эль-Катиф, возле Мечети Пророка в Медине, а также неподалеку от консульства США в Джидде.

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