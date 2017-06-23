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Ближний Восток

Шейх Насралла раскритиковал Саудовскую Аравию, "предавшую палестинцев"

время публикации: 23:10 | последнее обновление: 23:12 блог версия для печати фото
Шейх Насралла раскритиковал Саудовскую Аравию, "предавшую палестинцев"

Шейх Хасан Насралла выступил с речью, приуроченной ко "Дню Аль-Кудс", в пятницу, 23 июня, сообщает "Аль-Манар.

Хасану Насралле, выступавшему посредством телетрансляции, внимала многотысячная толпа, собравшаяся в здании комплекса "Саид Шухада" в южном пригороде Бейрута.

Генсек "Хизбаллы" набросился с критикой на Саудовскую Аравию, "вступившую во взаимодействие с сионистским образованием" и, таким образом, предающую интересы палестинцев.

"Аль-Кудс является слишком священным, чтобы быть освобожденным предателями и лицемерами", - заявил шейх Насралла.

Генсек "Хизбаллы" особо подчеркнул, что в случае войны между Израилем и Сирией или Ливаном, территория, контролируемая "Хизбаллой" будет открыта для сотен тысяч боевиков из всех арабских и мусульманских стран.

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