23 июня 2017 г.
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:18 В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током
19:03 Палестинские боевики и "Хизбалла" отмечают "День Аль-Кудс" у границ Израиля
16:58 "Аль-Хайят": встреча Кушнера и Аббаса прошла "крайне неудачно"
16:07 Израиль выплатил 20 миллионов долларов семьям погибших активистов с парома "Мави Мармара"
14:06 В Иране прошли антиизраильские демонстрации в честь "Дня Аль-Кудса"
12:32 В результате атаки террориста-смертника на западе Ирака погибли девять человек
09:04 ВМС России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии, Израиль был уведомлен
07:56 Ультиматум Катару: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"
06:47 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 июня
02:08 Канадский снайпер установил мировой рекорд, застрелив боевика ИГ с расстояния 3.450 м
Ближний Восток

В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током

время публикации: 21:18 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати фото
В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током

В пятницу, 23 июня, в аквапарке "Бакиази", расположенном на северо-западе Турции, произошла трагедия. По данным Daily Sabah, двое подростков и 12-летняя девочка, находившиеся в бассейне, запутались в электрическом кабеле и получили сильный удар током.

Владелец парка, 58-летний мужчина, и его 30-летний сын, прыгнули в воду, чтобы спасти детей, однако они также получили удар током и потеряли сознание.

Служащие бассейн отключили электроэнергию и вызвали "скорую помощь". Все пятеро пострадавших были доставлены в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, они скончались еще по дороге в стационар. Врачам оставалось лишь констатировать их смерть.

Расследование выявило, что в бассейне не было установлено защитное коммутационное устройство, предназначенное для предотвращения контакта электрического тока с водой.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2017 г.
Годовалая девочка погибла в результате поражения электротоком в бедуинском поселке около Арада
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 апреля 2017 г.
При подготовке к церемонии на горе Герцля травмирован рабочий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2017 г.
Владелец кантри-клуба, в котором погиб ребенок, приговорен к общественным работам
// NEWSru.co.il // В мире // 17 марта 2017 г.
Мужчина умер от удара током, когда заряжал свой мобильный телефон
// NEWSru.co.il // В мире // 4 марта 2017 г.
"Чемпион по несчастьям" из Британии пережил 17 остановок сердца, теракт и взрыв газа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2016 г.
ЧП в промышленной зоне Мишор-Адумим: рабочий пострадал от удара током
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 октября 2016 г.
На юге Газы боевик был убит ударом тока в подземном туннеле







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017