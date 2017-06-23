В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током

В пятницу, 23 июня, в аквапарке "Бакиази", расположенном на северо-западе Турции, произошла трагедия. По данным Daily Sabah, двое подростков и 12-летняя девочка, находившиеся в бассейне, запутались в электрическом кабеле и получили сильный удар током.

Владелец парка, 58-летний мужчина, и его 30-летний сын, прыгнули в воду, чтобы спасти детей, однако они также получили удар током и потеряли сознание.

Служащие бассейн отключили электроэнергию и вызвали "скорую помощь". Все пятеро пострадавших были доставлены в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, они скончались еще по дороге в стационар. Врачам оставалось лишь констатировать их смерть.

Расследование выявило, что в бассейне не было установлено защитное коммутационное устройство, предназначенное для предотвращения контакта электрического тока с водой.