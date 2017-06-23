23 июня 2017 г.
последняя новость: 08:22
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:56 Ультиматум для Катара: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"
06:47 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 июня
02:08 Канадский снайпер установил мировой рекорд, застрелив боевика ИГ с расстояния 3.450 м
16:38 Франция отказалась от свержения Асада
16:34 Израиль - СБ ООН: "Хизбалла" укрепляется в Южном Ливане под видом "зеленых"
15:10 В Египте ликвидированы боевики группировки "Хасм"
14:05 СМИ: США обещали разоружить курдских ополченцев
12:13 Взорвана мечеть ан-Нури в Мосуле, оплот "Исламского государства"
11:57 В Турции около объекта NATO прогремел взрыв
10:14 "Аш-Шарк аль-Аусат": Россия, США и Иордания договорились о зоне безопасности в Дараа
Ближний Восток

Ультиматум для Катара: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Ультиматум для Катара: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"
Ультиматум для Катара: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"
Ультиматум для Катара: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн предъявили властям Катара ультиматум, потребовав в течение 10 дней выполнить 13 требований, список которых был передан выступающим в качестве посредника представителем Кувейта, сообщает саудовская телекомпания "Аль-Арабия".

Среди требований – разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие телекомпании "Аль-Джазира", закрытие турецкой военной базы на территории Катара и выдворение турецких солдат, разрыв отношений с террористическими организациями, включая ИГ, "Аль-Каиду", "Братьев мусульман" и "Хизбаллу", прекращение финансирования всех организаций, включенных в террористический список США.

Также в ультиматуме фигурирует требование выплаты штрафа и компенсации.

Среди других требований – отказ от предоставления катарского гражданства подданным Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, выдача лиц, фигурирующих в "террористическом списке".

Чем, помимо продолжения экономической блокады, грозит Катару отказ выполнить ультиматум, не сообщается.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 июня 2017 г.
Тиллерсон выступил против признания "Братьев-мусульман" террористами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 июня 2017 г.
Катар закупит у США десятки F-15, несмотря на обвинения в терроре со стороны Трампа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июня 2017 г.
Катар нанимает экс-министра юстиции США – для разрешения дипломатического конфликта
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июня 2017 г.
Африканские страны поддержали арабские государства, бойкотирующие Катар
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июня 2017 г.
Дональд Трамп назвал Катар "спонсором терроризма на очень высоком уровне"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июня 2017 г.
Катарский кризис: санкции против 12 структур, связанных с эмиратом







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017