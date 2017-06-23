Ультиматум для Катара: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн предъявили властям Катара ультиматум, потребовав в течение 10 дней выполнить 13 требований, список которых был передан выступающим в качестве посредника представителем Кувейта, сообщает саудовская телекомпания "Аль-Арабия".

Среди требований – разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие телекомпании "Аль-Джазира", закрытие турецкой военной базы на территории Катара и выдворение турецких солдат, разрыв отношений с террористическими организациями, включая ИГ, "Аль-Каиду", "Братьев мусульман" и "Хизбаллу", прекращение финансирования всех организаций, включенных в террористический список США.

Также в ультиматуме фигурирует требование выплаты штрафа и компенсации.

Среди других требований – отказ от предоставления катарского гражданства подданным Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, выдача лиц, фигурирующих в "террористическом списке".

Чем, помимо продолжения экономической блокады, грозит Катару отказ выполнить ультиматум, не сообщается.