ВМС России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии, Израиль был уведомлен

Утром в пятницу, 23 июня, министерство обороны России сообщило, что корабли российских ВМС запустили шесть крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации "Исламское государство" в Сирии из восточной части акватории Средиземного моря.

РИА Новости пишет, что ракеты были запущены фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар". Причем подлодка осуществила запуски крылатых ракет из подводного положения.

"В результате ударов уничтожены пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания крылаты сдетонировал арсенал", – утверждается в публикации РИА Новости.

Минобороны РФ сообщает, что командования армий Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках по каналам взаимодействия.