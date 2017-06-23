23 июня 2017 г.
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:04 ВМС России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии, Израиль был уведомлен
07:56 Ультиматум для Катара: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"
06:47 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 июня
02:08 Канадский снайпер установил мировой рекорд, застрелив боевика ИГ с расстояния 3.450 м
16:38 Франция отказалась от свержения Асада
16:34 Израиль - СБ ООН: "Хизбалла" укрепляется в Южном Ливане под видом "зеленых"
15:10 В Египте ликвидированы боевики группировки "Хасм"
14:05 СМИ: США обещали разоружить курдских ополченцев
12:13 Взорвана мечеть ан-Нури в Мосуле, оплот "Исламского государства"
11:57 В Турции около объекта NATO прогремел взрыв
Ближний Восток

ВМС России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии, Израиль был уведомлен

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Пуск крылатой ракеты (иллюстрация)

Утром в пятницу, 23 июня, министерство обороны России сообщило, что корабли российских ВМС запустили шесть крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации "Исламское государство" в Сирии из восточной части акватории Средиземного моря.

РИА Новости пишет, что ракеты были запущены фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар". Причем подлодка осуществила запуски крылатых ракет из подводного положения.

"В результате ударов уничтожены пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания крылаты сдетонировал арсенал", – утверждается в публикации РИА Новости.

Минобороны РФ сообщает, что командования армий Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках по каналам взаимодействия.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 мая 2017 г.
Российские ВМС нанесли ракетный удар по боевикам ИГ около Пальмиры. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 августа 2016 г.
Российские корабли из Средиземного моря нанесли ракетный удар по целям в Сирии. ВИДЕО







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017