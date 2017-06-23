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Ближний Восток

Канадский снайпер установил мировой рекорд, застрелив боевика ИГ с расстояния 3.450 м

время публикации: 02:08 | последнее обновление: 02:15 блог версия для печати фото
Канадский снайпер установил мировой рекорд, застрелив боевика ИГ с расстояния 3.450 м

Снайпер канадского спецназа установил мировой рекорд, застрелив в Ираке боевика с расстояния 3.450 метров. В командовании войск специального назначения Канады подтвердили данную информацию, но отказались раскрывать детали, сообщает канадская газета Globe and Mail.

По информации издания, военнослужащий 2-ой объединенной оперативной группы стрелял в боевика террористической группировки "Исламское государство" из снайперской винтовки McMillan TAC-50 американского производства.

Прежде чем поразить цель, выпущенная снайпером пуля пролетела 10 секунд, пишет новостная служба BBC.

"Это было очень точное применение силы. Снайпер был настолько далеко, что плохие парни просто не могли понять, что происходит", – сказал источник в вооруженных силах Канады, отметив, что смерть боевика была зафиксирована на видео. – Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда не будет побит".

Предыдущий рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, который в 2009 году в Афганистане поразил боевика "Талибана" с расстояния 2.475 метров.

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