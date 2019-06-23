В Храме Рождества обнаружена купель эпохи императора Константина

В ходе реставрационных работ, ведущихся в Храме Рождества в Вифлееме, была обнаружена крестильная купель, датируемая Византийским периодом. Об этом рассказал на специальной пресс-конференции глава президентского комитета по реставрации церкви Зияд аль-Бандак.

"Купель была найдена в южном коридоре, в южной части церкви. Но на предварительном этапе работ внутри ее была обнаружена еще одна восьмигранная купель, вытесанная из того же материала, что и колонны Храма", – цитирует его агентство Wafa. Это означает, что купель можно датировать временем возведения церкви.

Аль-Бандак рассказал, что проводятся археологические и исторические изыскания, цель которых – узнать больше об истории церкви. Что касается купели – она будет отреставрирована в соответствии со строгими международными стандартами, с привлечением иностранных специалистов.

Чиновник рассказал, что торжественная церемония в честь завершения реставрации, изначально запланированная на 2018 год, перенесена на 2020 год. Это сделано для того, чтобы представители разных конфессий могли провести реставрацию грота Рождества, не нарушая статус-кво.

Храм Рождества был возведен в начале IV века н.э. по приказу императора Константина Великого и его матери Елены на месте, где, как верят христиане, родился Иисус Христос. Это древнейшая церковь в мире, где не прерывались богослужения.

В 2012 году Храм был внесен в список всемирного культурного наследия UNESCO, открыв тем самым перечень объектов, расположенных на территории "государства Палестина". Церковь также вошла в список памятников, которым грозит уничтожение.

"UNESCO помогает нам защищать палестинские земли – колыбель цивилизации. Оккупация, разделительные стены и поселенцы угрожают историческим памятникам Западного берега", – заявлял в 2012 году министр иностранных дел Палестинской администрации Рияд аль-Малики.

Напомним, что за десять лет до этого заявления аль-Малики, весной 2002 года, во время второй интифады, несколько десятков боевиков, в основном из организации ФАТХ, 39 дней укрывались в Храме Рождества. Израильская армия тогда окружила комплекс, но не стала брать его штурмом. В перестрелках погибли несколько человек. Боевики нанесли ущерб внутреннему убранству христианской святыни. 10 мая 2002 года осада закончилась. Между Израилем и палестинским руководством при посредничестве США и ЕС было достигнуто соглашение, в соответствии с которым террористы вышли из Храма, сложив оружие. Им было запрещено возвращаться в свои дома. Шестеро лидеров террористов были высланы в Европу, остальные – в Газу.

В октябре 2015 года Организация по вопросам образования, науки и культуры при ООН (UNESCO) приняла антиизраильскую резолюцию, признав "частью Палестины" Пещеру патриархов в Хевроне и Гробницу Рахели на границе Иерусалима и Вифлеема. С 1 января 2019 года Израиль перестал быть членом UNESCO (соответствующая юридическая процедура была начата осенью 2017 года).





