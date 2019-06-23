The Washington Post: США начали кибер-войну против Ирана

Американское издание The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщает, что вечером в четверг, 20 июня, на фоне решения не атаковать немедленно военные объекты на юге Ирана после уничтожения иранцами беспилотного самолета ВМФ США MQ-4C Triton, была начата масштабная кибер-война с целью выведения из строя компьютерных систем "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), управляющих запусками ракет. Первое сообщение об этом было опубликовано порталом Yahoo News.

Журналистка Эллен Накашима, специализирующаяся на материалах о национальной безопасности, пишет, что кибер-атаки против иранских ракетных сил и сил противовоздушной обороны готовились несколько недель, а возможно и более месяца, после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что именно Иран стоит за недавними диверсиями против танкеров в Оманском проливе.

Кибер-война против КСИР координируется с Центральным командованием США на Ближнем Востоке (Centcom), пишет The Washington Post. Уведомлен ли был об этом Израиль, не сообщается.

Белый дом отказался комментировать эту информацию.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома Томаса Боссерта, отвечавшего за кибербезопасность в администрации Трампа, кибер-война против иранской армии поможет защитить силы ВМФ США и гражданский флот в Оманском заливе и Ормузском проливе, не уничтожая военные объекты иранцев, что привело бы к гибели множества людей.

Президент США Дональд Трамп 22 июня вновь прокомментировал на своей странице в Twitter сообщения о его решении остановить атаку против Ирана на начальном этапе ее реализации, как писали The New York Times, Newsweek и другие СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. "Я не отзывал атаку против Ирана, как некоторые неверно сообщают, а лишь остановил ее на данном этапе!" – написал Трамп. Ранее Трамп в Twitter написал: "Мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил". Американский президент подчеркнул, что такой ответ был бы "непропорциональным".

Американская Cyber Command (Cybercom) действует против Ирана в рамках стратегии "наступательной обороны", разработанной Пентагоном. Та же стратегия, как отмечает WP, используется при кибер-действиях против России, но атака против Ирана рассчитана на значительно больший ущерб.

Напомним, что в апреле 2019 года США признали КСИР террористической организацией. Что дает дополнительные юридические обоснования для активных кибер-действий против иранских вооруженных сил.

Накашима пишет, что кибер-война против КСИР приведет к новым попыткам иранцев атаковать американские компьютерные сети. В публикации упоминаются атаки, которые осуществляли иранские хакеры против США в прошлом.





