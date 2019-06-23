18+
23 июня 2019 г.
последняя новость: 11:58
Алло, это ? министр образования?
Барак всегда Барак
Какой еврей Зеленскому милей?
Странная война президента Трампа
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Приключения Светланы Лободы
Израильская антиутопия стала фестивальным хитомi
20-секундное видео спасло девочке жизнь
Израиль ищет рычаги давления на ХАМАС
Власть, хочешь сниматься в кино?
Кто нападает на Верховный суд
Отношение к выходцам из России в Израиле чудовищное
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:32 Ирак усиливает охрану авиабазы с американским персоналом
10:40 Авиакомпании меняют маршруты из-за американо-иранского конфликта
10:02 В Храме Рождества обнаружена купель эпохи императора Константина
09:01 The Washington Post: США начали кибер-войну против Ирана
06:50 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 июня
22:30 Опубликованы детали экономической составляющей "сделки века"
20:51 Трамп: США рассматривают все варианты противодействия Ирану
19:27 Египетская делегация отправится в Бахрейн для участия в конференции по "сделке века"
17:57 Махмуд Аббас: ФАТХ проигнорирует конференцию в Бахрейне
16:44 В аэропорту города Эль-Ариш террористы открыли огонь по группе рабочих
Загрузка...
Ближний Восток

The Washington Post: США начали кибер-войну против Ирана

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Дональд Трамп, 20 июня 2019 года
Акция в Вашингтоне. 21 июня 2019 года
The Washington Post: США начали кибер-войну против Ирана

Американское издание The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщает, что вечером в четверг, 20 июня, на фоне решения не атаковать немедленно военные объекты на юге Ирана после уничтожения иранцами беспилотного самолета ВМФ США MQ-4C Triton, была начата масштабная кибер-война с целью выведения из строя компьютерных систем "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), управляющих запусками ракет. Первое сообщение об этом было опубликовано порталом Yahoo News.

Журналистка Эллен Накашима, специализирующаяся на материалах о национальной безопасности, пишет, что кибер-атаки против иранских ракетных сил и сил противовоздушной обороны готовились несколько недель, а возможно и более месяца, после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что именно Иран стоит за недавними диверсиями против танкеров в Оманском проливе.

Кибер-война против КСИР координируется с Центральным командованием США на Ближнем Востоке (Centcom), пишет The Washington Post. Уведомлен ли был об этом Израиль, не сообщается.

Белый дом отказался комментировать эту информацию.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома Томаса Боссерта, отвечавшего за кибербезопасность в администрации Трампа, кибер-война против иранской армии поможет защитить силы ВМФ США и гражданский флот в Оманском заливе и Ормузском проливе, не уничтожая военные объекты иранцев, что привело бы к гибели множества людей.

Президент США Дональд Трамп 22 июня вновь прокомментировал на своей странице в Twitter сообщения о его решении остановить атаку против Ирана на начальном этапе ее реализации, как писали The New York Times, Newsweek и другие СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. "Я не отзывал атаку против Ирана, как некоторые неверно сообщают, а лишь остановил ее на данном этапе!" – написал Трамп. Ранее Трамп в Twitter написал: "Мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил". Американский президент подчеркнул, что такой ответ был бы "непропорциональным".

Американская Cyber Command (Cybercom) действует против Ирана в рамках стратегии "наступательной обороны", разработанной Пентагоном. Та же стратегия, как отмечает WP, используется при кибер-действиях против России, но атака против Ирана рассчитана на значительно больший ущерб.

Напомним, что в апреле 2019 года США признали КСИР террористической организацией. Что дает дополнительные юридические обоснования для активных кибер-действий против иранских вооруженных сил.

Накашима пишет, что кибер-война против КСИР приведет к новым попыткам иранцев атаковать американские компьютерные сети. В публикации упоминаются атаки, которые осуществляли иранские хакеры против США в прошлом.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июня 2019 г.
Трамп: "Я не отзывал атаку против Ирана"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июня 2019 г.
Трамп: США рассматривают все варианты противодействия Ирану
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июня 2019 г.
Трамп заявил, что не стремится к войне с Ираном
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2019 г.
Трамп: мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2019 г.
Командующий ВВС Ирана: американский БПЛА игнорировал наши попытки выйти на связь
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2019 г.
Эксперт о противоракетной защите БПЛА: американцы привыкли воевать против "туземцев"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2019 г.
КСИР опубликовал снимки фрагментов сбитого американского беспилотника
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2019 г.
Reuters: Иран получал предупреждение Трампа об атаке через Оман
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2019 г.
Источник в Пентагоне: американский БПЛА был сбит иранцами с помощью советского ЗРК С-125
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2019 г.
The New York Times: Трамп одобрил удары по Ирану, но атака была отменена





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 23 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019