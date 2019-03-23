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Ближний Восток

"Огненный беспилотник": видео от ХАМАСа

время публикации: 08:15 | последнее обновление: 13:55 блог версия для печати фото
"Огненный беспилотник": видео от ХАМАСа
"Марш" на границе Газы
"Марш" на границе Газы

В последние месяцы неоднократно сообщалось о запуске из сектора Газы "моделей самолетов" на связках воздушных шаров, к которым были прикреплены контейнеры со взрывчаткой и легковоспламеняющейся смесью.

Утром 23 марта хамасовский "Палестинский информационный центр" опубликовал видеозапись, на которой показана завершающая стадия изготовления такого "БПЛА".

Изделие представляет собой простейшую конструкцию из картона длиной около метра. По форме оно напоминает беспилотный самолет.

Для того, чтобы поднять в воздух такую конструкцию, требуется большая связка воздушных шаров, наполненных обычно водородом (вероятно, боевики используют для получения водорода алюминий, медный купорос, поваренную соль и воду).

В случае, если воздушные шары расстреливают с земли, например над пограничным забором, картонный "беспилотник" может еще какое-то время планировать.

Отметим, что применение примитивных "огненных шаров" боевиками в Газе уже доказало свою эффективность.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 марта 2019 г.
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