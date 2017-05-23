23 мая 2017 г.
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Ближний Восток

Трамп прибыл в Бейт-Лехем, проповедь в "Аль-Аксе": президент - Сатана

время публикации: 10:11 | последнее обновление: 10:11 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Махмуд Аббас в Бейт-Лехеме, 23 мая 2017 года
Рафах, 22 мая 2017 года
Рафах, 22 мая 2017 года
ВСЕ ФОТО

Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл в Бейт-Лехем, где пройдет встреча американского лидера с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Десятки палестинцев принимают участие в манифестации солидарности с голодающими заключенными, которая проходит в Бейт-Лехеме. Палестинская полиция не позволила манифестантам приблизиться к месту переговоров.

Демонстранты, выступающие против встречи Трампа с председателем, скандируют лозунги, осуждающую региональную политику США. Согласно одному из них, Америка – это голова змеи.

Против американского лидера была направлена и проповедь в иерусалимской мечети "Аль-Акса". В ней американского президента назвали Сатаной, врагом ислама и мусульманского мира.

В Газе антиамериканская манифестация прошла вечером 22 мая. Манифестанты сожгли чучело американского президента.

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Вторник, 23 мая 2017 г.
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