Трамп прибыл в Бейт-Лехем, проповедь в "Аль-Аксе": президент - Сатана

Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл в Бейт-Лехем, где пройдет встреча американского лидера с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Десятки палестинцев принимают участие в манифестации солидарности с голодающими заключенными, которая проходит в Бейт-Лехеме. Палестинская полиция не позволила манифестантам приблизиться к месту переговоров.

Демонстранты, выступающие против встречи Трампа с председателем, скандируют лозунги, осуждающую региональную политику США. Согласно одному из них, Америка – это голова змеи.

Против американского лидера была направлена и проповедь в иерусалимской мечети "Аль-Акса". В ней американского президента назвали Сатаной, врагом ислама и мусульманского мира.

В Газе антиамериканская манифестация прошла вечером 22 мая. Манифестанты сожгли чучело американского президента.