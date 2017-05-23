Трамп - Аббасу: "Нельзя бороться за мир, финансируя террористов"

В Бейт-Лехеме завершились переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Это их вторая встреча - после визита Аббаса в Белый дом.

Аббас начал свое выступление с осуждения теракта в Манчестере и выражения соболезнования британскому народу. Он призвал к справедливому решению палестинской проблемы как основе регионального урегулирования.

Палестинский лидер отметил, что приход Трампа к власти дал региону новую надежду на достижения мира на основе принципа "Два государства для двух народов", отступления Израиля к границам 1967 года и справедливого решения всех проблем.

"В ходе вчерашнего посещения святынь оккупированного Восточного Иерусалима вы увидели, что конфликт носит не религиозный характер. Проблема – в оккупации, в поселениях, а не в евреях", - сказал он, напомнив и об участниках голодовки заключенных.

Аббас выразил уверенность, что мир принесет суверенному палестинскому государству процветание и пожелал своему гостю успехов в ходе визита, в том числе – в Ватикан. "Я надеюсь, что мы войдем в историю, достигнув мира с Израилем", - закончил он по-английски, пожав руку Трампу.

Американский президент также начал с выражения солидарности британскому народу и соболезнования жертвам теракта в Манчестере. Он назвал террористов неудачниками.

"Наше общество не потерпит убийства мирных людей, не допустит, чтобы носители чудовищной идеологии убивали детей. Цивилизованный мир должен защитить мирных людей", - сказал он.

По словам Трампа, для него большая честь посетить Бейт-Лехем и он намерен помочь сторонам достичь мира. "Аббас обещал мне содействовать достижению этой цели. И я намерен добиваться долгосрочного мира", - сказал он, отметив важность экономического развития палестинских территорий.

При этом Трамп подчеркнул, что нельзя бороться за мир, финансируя и поощряя террористов.

Он сообщил, что его встреча с арабскими лидерами стала исторической и очень полезной, и дал высокую оценку королю Саудовской Аравии Салману. "Ничего подобного этой встрече, этому духу, не было в истории. Я рад, что президент Аббас принял участие в саммите и обещал бороться с террором", - сказал Трамп.

"Мир невозможен, если террористы получают награду за свои действия. Борьба с террором принесет лучшее будущее миру. В Бейт-Лехеме мы молимся за лучший мир, и я надеюсь, что США помогут Израилю и палестинцам достичь мира, что станет огромным достижением для всех", - заявил американский президент.