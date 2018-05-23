ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по позициям ХАМАСа в Газе

Рано утром в среду, 23 мая, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы в ответ на вчерашнюю попытку поджога около позиций ЦАХАЛа на границе.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано, что в результате воздушного удара была уничтожена подземная инфраструктура боевиков ХАМАСа на севере сектора. Кроме того, были атакованы две цели на базах военно-морских сил ХАМАСа.

Израильские СМИ со ссылкой на армейские источники сообщают, что был уничтожен очередной "туннель джихада". Пресс-служба ЦАХАЛа заявила редакции NEWSru.co.il: "Мы можем подтвердить только то, что был нанесен удар по подземной инфраструктуре".

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, передает, что израильские самолеты обстреляли "две рыбацкие лодки" в порту к западу от города Газы и атаковали базу боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" в северной части сектора. Но в том же тексте говорится, что эти лодки предназначались для "прорыва морской блокады". Утверждается, что по ним было выпущено три ракеты, но существенный ущерб не причинен. Кроме того, передает ПИЦ, ВВС ЦАХАЛа выпустили шесть ракет по базе имени шахида Ахмада аль-Джаабари (один из лидеров боевиков ХАМАСа, был ликвидирован 14 ноября 2012 года в результате "точечного" удара) на северо-востоке сектора. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что 22 мая группа жителей сектора Газы предприняла попытку проникновения на израильскую территорию. Военные открыли огонь по нарушителям границы. Тяжелое орудие обстреляло цель в Газе. Попытка прорыва границы была предпринята к востоку от населенного пункта Эль-Бурейдж, в центральной части восточной границы сектора. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, группа диверсантов смогла преодолеть заградительные сооружения на границе и поджечь траву и кустарник неподалеку от армейских позиций. В ответ из тяжелого орудия был обстрелян наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа в Газе.

По сведениям агентства Safa, редакция которого находится в Газе, диверсия была осуществлена группой молодых мужчин в районе "Абу Катарун". Никто из диверсантов не пострадал, говорится в публикации. Вскоре после этого танк (или самоходная артиллерийская установка ЦАХАЛа) выпустил снаряд контрольно-пропускному пункту ХАМАСа, был причинен ущерб. Судя по этой публикации, целью диверсантов был поджог около позиций израильских снайперов. Сведения об обстреле израильскими военными наблюдательного пункта "Бригад аль-Касама" подтверждает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Кроме того, во вторник из Газы был запущен воздушный змей с горящей бутылкой с зажигательной смесью, падение которого привело к возгоранию кустарника в кибуце Алумим возле границы с сектором.

Диверсии были осуществлены в рамках так называемого "марша возвращения", который был организован ХАМАСом и проводится с 30 марта. По сведениям минздрава Газы, жертвами противостояния в рамках этой акции стали более 100 жителей сектора, свыше 3000 были травмированы или ранены. ХАМАС признает, что большинство убитых были активистами этой организации.





