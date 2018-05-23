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Ближний Восток

СМИ: Израиль готов на замирение с ХАМАСом в обмен на возвращение похищенных и отказ от туннелей

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 20:28 блог версия для печати фото
СМИ: Израиль готов на замирение с ХАМАСом в обмен на возвращение похищенных и отказ от туннелей
СМИ: Израиль готов на замирение с ХАМАСом в обмен на возвращение похищенных и отказ от туннелей
СМИ: Израиль готов на замирение с ХАМАСом в обмен на возвращение похищенных и отказ от туннелей

Как сообщает Десятый канал ИТВ (14-я кнопка), правительство Израиля готово рассмотреть предложение о замирении ("удна") с контролирующей сектор Газы террористической организацией ХАМАС.

По утверждению журналиста телеканала Алона Бен-Давида, в обмен на замирение Израиль требует возврат тел погибших военнослужащих ЦАХАЛа, возврат находящихся в руках ХАМАСа граждан Израиля, полный отказ от ракетных обстрелов и строительства туннелей и соблюдение периметра безопасности вдоль израильской границы.

В свою очередь, Израиль готов отказаться от требования о полном разоружении ХАМАСа и о передаче власти в секторе под контроль правительства в Рамалле.

Население сектора получит существенные послабления в режиме блокады как со стороны Израиля, так и со стороны Египта.

Переговоры о замирении ведутся на текущий момент по двум каналам – через Катар и через Египет с Иорданией.

Как отмечает телеканал, в Израиле готовы принять сложившуюся де-факто ситуацию с двумя отдельными палестинскими полугосударственными структурами в Иудее и Самарии и в секторе Газы

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 августа 2015 г.
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