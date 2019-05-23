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Ближний Восток

СМИ: на фоне давления США на Иран возрастает угроза ракетных обстрелов из Газы

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 09:37 блог версия для печати фото
СМИ: на фоне давления США на Иран возрастает угроза ракетных обстрелов из Газы
Представитель "Бригад Аль-Кудса", боевого крыла террористической организации "Исламский джихад" в Газе, Абу Хамза
Генеральный секретарь палестинской террористической организации "Исламский джихад" Зияд ан-Нахла

Руководство Израиля опасается, что террористическая организация "Исламский джихад" осуществит новые атаки из сектора Газы, чтобы поддержать Иран в период усиления давления со стороны США, пишет на сайте Walla журналист Амир Бухбут.

В публикации приведена оценка министерства обороны Израиля, согласно которой Иран поощрял ракетные обстрелы израильской территории боевиками "Исламского джихада" (в последние месяцы). Автор пишет, что, хотя "Исламский джихад" не следует считать марионеткой Ирана, среди палестинских группировок именно эта организация наиболее близка к Тегерану в последнее время. Чтобы "угодить режиму аятолл", боевики ИД могут в скором времени осуществить снайперские и ракетные обстрелы из Газы.

Две недели назад представитель "Бригад Аль-Кудса", боевого крыла террористической организации "Исламский джихад" в Газе, Абу Хамза в ходе телевизионного обращения заявил, что следующая "битва с сионистским врагом" начнется незамедлительно, если Израиль не будет придерживаться пунктов соглашения о прекращении огня. Он утверждал, что Израиль пошел на перемирие "благодаря ударам моджахедов, применивших противотанковые комплексы "Корнет" и ракеты большой разрушительной силы". Особо было отмечено, что "Бригады Аль-Кудса" впервые в ходе недавнего противостояния применили новые ракеты "Бадр-3".

"Исламский джихад" ранее заявлял, что ракеты "Бадр-3", способные поражать цели на значительном удалении от границы Газы, были созданы "инженерами" данной группировки. Абу Хамза в своем выступлении упомянул об этом, но подчеркнул, что "развитие военно-производственных мощностей не было бы возможным без поддержки сопротивления со стороны Исламской республики Иран".

Абу Хамза также поблагодарил за сотрудничество "Бригады Изаддина аль-Касама", боевое крыло ХАМАСа, отметив четкую координацию действий боевиков двух группировок.

Это выступление вышло в эфир и было распространено в социальных сетях вскоре после интервью генерального секретаря "Исламского джихада" Зияда ан-Нахлы ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", в котором он угрожал Израилю "настоящей войной". Главарь джихадистов заявил, что соглашение о прекращении огня было достигнуто за несколько часов до запланированного палестинскими фракциями ракетного обстрела Тель-Авива. "Это были учения с применением боевого оружия в преддверии настоящей войны", – сказал он. По мнению ан-Нахлы, эта война начнется летом, когда Израиль попытается разоружить палестинских боевиков. Он также заявил, что сионистам не удастся вбить клин между ФАТХом и ХАМАСом, добавив, что боевики поддерживают контакты как с "Хизбаллой", так и с Ираном. Генсек "Исламского джихада" сообщил, что решение о прекращении огня было принято после того, как Израиль обязался перед Египтом соблюдать договоренности, достигнутые в марте 2019 года. Ан-Нахла отдельно коснулся высокого уровня координации между "Исламским джихадом" и контролирующим сектор Газы ХАМАСом. Он поблагодарил главу администрации сектора Яхью Сануара за то, что он санкционировал ответный удар после израильской атаки, в результате которой погибли два джихадиста.

8 мая хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал, что "Исламский джихад" возобновил производство ракет с целью восполнения арсенала.



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