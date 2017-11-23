Daily Mail: "американцы" пытают саудовскую элиту в Эр-Рияде

Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на анонимные источники пишет, что в Саудовской Аравии "американские наемники" привлечены наследным принцем Мухаммадом бин Салманом для допросов и пыток местной элиты.

В публикации говорится, что около 150 "американцев", по всей видимости бывших работников частной охранной компании Blackwater, ныне преобразованной в компанию Academi, были наняты для того, чтобы обеспечивать безопасность внутри отеля Ritz Carlton в Эр-Рияде, который превращен в комфортабельную тюрьму для принцев и чиновников, арестованных по распоряжению Мухаммада бин Салмана. Охрану территории вокруг отеля обеспечивают военные и полиция СА, но им не доверяют работу внутри отеля, опасаясь их возможной лояльности по отношению к арестованным, пишет британское издание.

В статье утверждается, что некоторые задержанные подвергались пыткам – их избивали и подвешивали вниз головой. При этом, как пишут авторы публикации Райан Пэрри и Джош Босвелл, сам Мухаммад бин Салман в пытках не участвует – они начинаются после того, как он выходит из комнаты, где проводится допрос.

Среди тех, кто якобы подвергался таким пыткам, названо имя принца аль-Валида бин Талаля, самого богатого подданного короля Саудовской Аравии, чье состояние оценивалось в 20 миллиардов долларов (Daily Mail дает другую оценку – 7$ млрд).

На сегодняшний день Мухаммад бин Салман конфисковал 194 миллиардов долларов на банковских счетах арестованных, а также их активы, пишет британская газета.

В компании Academi категорически отвергают обвинения в том, что сотрудники этой фирмы якобы причастны к пыткам в Саудовской Аравии. Более того, в компании заявляют, что она не представляет в настоящее время услуг на территории королевства.

Daily Mail упоминает о том, что в твиттере президента Ливана Мишеля Ауна недавно появилась запись о том, что ливанский премьер-министр Саад аль-Харири удерживался в Саудовской Аравии сотрудниками компании Blackwater, но позже эта публикация была удалена, а ливанские власти не подтвердили факты, изложенные в записи на странице президента.

Отмечается также, что информация о привлечении около 150 сотрудников Blackwater публиковалась в твиттере ahdjadid, где регулярно появляются новые сведения о событиях в Саудовской Аравии. Примечательно, что информацию из этого твиттера зачастую цитирует ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".





