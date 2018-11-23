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Ближний Восток

Газа готовится к новому этапу "марша возвращения"

время публикации: 12:41 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
Газа готовится к новому этапу "марша возвращения"
Газа готовится к новому этапу "марша возвращения"
Газа готовится к новому этапу "марша возвращения"

В пятницу, 23 ноября, на восточной границе сектора Газы под девизом "Сопротивление объединяет и побеждает" будет проходить очередной этап так называемого "марша возвращения".

Проведение марша, инициатором которого является ХАМАС, формально утверждено "высшей национальной комиссией", в которую входят представители разных фракций.

В заявлении комиссии, цитируемом хамасовским "Палестинским информационным центром", подчеркивается, что речь идет о массовой мирной акции, цель которой состоит в прекращении блокады сектора Газы.

Активная фаза "марша" начнется после 16:30, когда уже начнет темнеть.

Запусков "огненных шаров" и "огненных змеев" в течение последней недели почти не фиксировалось. В эти выходные подобные действия не имеют особого смысла из-за дождливой погоды.

В прошлую пятницу "марш возвращения" был относительно мирным (на чем настаивали египетские посредники). В нем участвовали около 8 тысяч человек. По данным минздрава Газы, около 40 из них пострадали от слезоточивого газа.

В понедельник, 19 ноября, жители Газы устроили беспорядки на северной границе, выражая поддержку участникам 16-й "флотилии свободы". Тогда, по данным минздрава Газы, пострадали более 50 человек.

Отметим, что в течение всей последней недели власти Израиля не прерывали поставки в Газу топлива, строительных материалов и продуктов питания. Поставки не были прерваны и после того, как общая служба безопасности (ШАБАК) разрешила к публикации информацию о том, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в Газе готовили мега-теракты на территории Израиля.

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