Король Абдалла II: отношения между Иорданией и Израилем сейчас хуже, чем когда-либо

Король Хашимитского королевства Иордания Абдалла II заявил, выступая в конце минувшей недели в Вашингтонском институте ближневосточной политики, что в настоящее время отношения между Иорданией и Израилем хуже, чем когда бы то ни было. Позднее он вернулся к той же теме на торжественном ужине в честь получения им почетной награды Scholar-Statesman Award, сообщает иорданское информационное агентство Petra.

"Проблемы, возникшие у нас с Израилем, являются двусторонними. Отчасти это внутренняя политика; я понимаю это, однако решать их следует не за счет того, за что так отчаянно боролись мой отец и покойный премьер-министр Рабин, создавая символ надежды и общих возможностей для израильтян, палестинцев, иорданцев и других народов", - подчеркнул Абдалла.

Он также заметил, что надеется вернуться к решению "простых вопросов", возникших в израильско-иорданских отношениях в ближайшем будущем, не уточнив, о каких именно вопросах идет речь.

Напомним, в октябре в отношениях между Израилем и Иорданией разразился дипломатический кризис, поводом для которого послужило задержание двух иорданских граждан на израильской территории. Однако в начале ноября стороны сочли конфликт исчерпанным, а иорданские граждане были переданы властям Иордании. Также в ноябре Израиль передал Иордании контроль над так называемым "островом мира" в районе Нахараим в связи с истечением срока действия договора об аренде участка.

Годом ранее Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли - "остров мира" в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава.

В рамках Израильско-иорданского мирного договора от 1994 года оба эти участка отходили к Иордании, однако оставались в распоряжении Израиля на ближайшие 25 лет. В 2019 году срок договора истек, но Израиль надеялся продлить его еще на 25 лет.

Отметим, что Иордания и Египет являются единственными арабскими государствами, имеющими официальные мирные договоры и дипломатические отношения с Израилем.