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Ближний Восток

HRW опубликовал доклад о пытках в ПА и Газе, не упоминая Израиль

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:49 блог версия для печати фото
HRW опубликовал доклад о пытках в ПА и Газе, не упоминая Израиль
Силы безопасности ХАМАС в Газе
Тюрьма в секторе Газы

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) во вторник, 23 октября, опубликовала 149-страничный доклад "Две власти, один путь, никаких расхождений", посвященный ситуации в Палестинской автономии и секторе Газы.

Доклад начинается словами: "За 25 лет, прошедших с тех пор, как палестинцы получили определенную степень самоуправления над Западным берегом и сектором Газы, их власти создали механизмы репрессий для подавления инакомыслия, в том числе путем применения пыток".

Правозащитники пишут, что документы о подобного рода нарушениях собирались ими в ходе двухлетнего расследования. HRW упоминает о 86 случаях арестов и пыток на Западном берегу и в секторе Газы за этот период. Для сбора информации были опрошены 147 человек (это были сами задержанные, члены их семей, адвокаты, представители неправительственных организаций и врачи). В отчете представлены фото- и видеоматериалы, медицинские справки и юридические документы. Многие имена указаны в отчете.

В докладе отмечается, что и руководство ФАТХа на Западном берегу, и руководство ХАМАСа в секторе Газы, как правило, игнорируют жалобы граждан на неправомерные действия силовых структур, при этом в обеих частях автономии регулярно арестовывают и подвергают пыткам "мирных критиков" властей.

Правозащитники пишут о том, что после захвата ХАМАСом власти в Газе в результате вооруженного переворота в июне 2007 года, усилился раскол между двумя наиболее влиятельными организациями в ПА: ХАМАСом и ФАТХом. На этом фоне каждая из сторон стала преследовать своих политических противников даже в большей степени, чем тех, кого подозревают в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, говорится в отчете HRW.

Причем ФАТХ преследовал и пытал не только сторонников ХАМАСа, но и тех, кто поддерживал бывшего лидера молодежного крыла ФАТХа в Газе, ушедшего в оппозицию Мухаммада Дахлана.

В докладе обращается внимание и на тот факт, что зачастую основанием для ареста была публикация в социальных сетях. В тюрьмах оказывались и журналисты, критикующие власти или публикующие болезненную для властей информацию. Многократно незаконно задерживали и истязали участников демонстраций и забастовок.

Особо отмечается, что финансирование силовых структур ФАТХа, допускающих многочисленные нарушения прав задержанных, осуществлялось странами Запада, включая ЕС и США. Силовиков ХАМАСа финансируют Иран, Катар и Турция.

Речь идет о первом отчете HRW, в котором говорится о правонарушениях исключительно в Палестинской автономии и Газе, без упоминания Израиля. Обычно эта правозащитная организация критикует и палестинское, и израильское руководство.

Напомним, что HRW финансируется за счет добровольных пожертвований. Но главным инвестором является миллиардер Джордж Сорос, в 2010 году он объявил о выделении 100 миллионов долларов на протяжении ближайшего десятилетия в поддержку данной организации, назвав Human Rights Watch "одной из самых эффективных структур", которые он поддерживает.



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