СМИ: тело журналиста Хашогги обнаружено в резиденции посла Саудовской Аравии

Останки журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, который пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружены в садовом колодце на территории резиденции саудовского посла.

Об этом пишет во вторник, 23 октября, турецкоре издание Haberler со ссылкой на заявление Догу Перинчека, главы оппозиционной партии Vatan ("Родина"), и его источники в службе безопасности Стамбула.

Отметим, что официальных заявлений от турецких спецлужб пока не поступало, а также тот факт, что директор ЦРУ Джина Хэспел прибыла накануне в Турцию, чтобы принять участие в расследовании гибели саудовского журналиста.

Напомним, что в ночь на 20 октября власти Саудовской Аравии официально признали, что Джамаль Хашогги погиб в результате инцидента в консульстве королевства в Стамбуле.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что между Хашогги и людьми, с которыми он встретился в дипмиссии, произошла "ссора", в результате которой он был убит. Генпрокурор говорил о "драке" и "рукоприкладстве", но не подтвердил информацию о том, что журналиста пытали, а после убийства его тело расчленили.

Аль-Муаджиб подчеркнул, что речь идет о предварительных выводах следствия. Он также сообщил, что по "делу Хашогги" задержаны восемнадцать подданных Саудовской Аравии, которые предстанут перед судом.

Вскоре после официального признания высокопоставленный представитель правительства Саудовской Аравии предложил агентству Reuters новую версию событий, повлекших за собой смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. По словам источника, целью операции было вернуть оппозиционера на родину. Во время беседы журналисту пригрозили, что его накачают наркотиками и похитят. Хашогги оказал сопротивление. Тот начал звать на помощь, завязалась борьба, ему заткнули рот и в результате журналист задохнулся.

После этого тело завернули в ковер и передали "местному связному" для захоронения. Один из членов прибывшей из Саудовской Аравии группы надел одежду погибшего и покинул здание, чтобы камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Хашогги покидает консульство.

Ранее сообщалось, что по распоряжению короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ас-Сауда были сняты со своих должностей заместитель главы службы внешней разведки королевства, ряд других высокопоставленных офицеров разведки, а также советник короля Сауда аль-Кахтани, считающийся одним из наиболее резких критиков оппозиции. Власти США приняли эту версию: в заявлении Белого дома сказано, что Вашингтон опечален смертью Хашогги и готов оказать содействие расследованию.

Отметим, что еще 15 октября американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники передал, что власти Саудовской Аравии готовятся к официальному заявлению, в котором признают, что журналист Джамаль Хашогги был "случайно" убит на территории посольства в Турции. Тогда же предполагалось, что Эр-Рияд не возьмет на себя ответственность за убийство оппозиционера, пообещав, что виновные в смерти журналиста понесут наказание.

Проправительственная турецкая газета "Сабах" утверждала, что Хашогги записал свои пытки и убийство с помощью "умных" часов, которые были синхронизированы с мобильным телефоном и "облаком". Об этом изданию сообщил близкий к следствию источник.

Неделю назад правительство Турции сообщало американским властям, что располагает видео- и аудиозаписями, подтверждающими, что известный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, об этом писала газета The Washington Post.

Согласно указанному источнику, 2 октября Хашогги был приглашен в консульство СА для получения документов, необходимых для организации его свадьбы. На записях слышны разговоры на арабском, а также звуки, подтверждающие, что Хашогги допрашивали, пытали, а затем убили. По версии властей Турции, тело убитого затем было расчленено и вывезено за пределы консульства.

The Washington Post отмечала, что турки не спешат предъявить доказательства причастности спецслужб СА к убийству Хашогги, так как не хотят раскрывать информацию о методах слежки за иностранными дипмиссиями.

Невеста Джамаля Хашогги рассказала турецкому агентству Аnadolu, что ее жениха пригласили в консульство для оформления документов, при этом ее охрана не пропустила. Примерно через пять часов к ней вышел сотрудник консульства и заявил, что Хашогги ушел и ждать его не нужно. Женщина говорит, что Хашогги предполагал, что его могут задержать, и просил в таком случае известить о происшедшем власти Турции и Турецко-арабскую ассоциацию журналистов.

Джамаль Хашогги, генеральный директор канала Al Arab News, сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ.Он приходился кузеном Аднану Хашогги – торговцу оружием, одному из богатейших людей в мире, умершему в 2017 году.

После исчезновения Джамаля Хашогги многие страны и крупные компании выступили с резкой критикой Эр-Рияда. В частности, как сообщал телеканал BBC, США и Великобритания рассматривают возможность отказаться от участия в Международной конференции инвесторов ("Давос в пустыне"), которая откроется в ближайшие дни в Эр-Рияде. В числе компаний, которые уже заявили о бойкоте конференции в Саудовской Аравии, называют Google. Германия заморозила крупную оружейную сделку с королевством.