Глава МИД Сирии обвинил Израиль в поддержке "сирийских террористов"

В субботу, 23 сентября, глава МИД Сирии Валид Муалем, выступая на 72-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Израиль предоставил средства, оружие и коммуникационную поддержку группировкам, сражающимся против режима Башара Асада.

"Неограниченная поддержка, оказываемая Израилем сирийским террористам, отнюдь не является сюрпризом, так как Израиль и террористы преследуют одни и те же цели", - заявил министр иностранных дел Сирии.

При этом, как подчеркивает JP, нет никаких доказательств того, что Израиль оказывал поддержку какой-либо из антиправительственных группировок, действующих в Сирии. Зато общеизвестно, что еврейское государство принимало людей, пострадавших в ходе гражданской войны в Сирии, размещая раненых в израильских больницах, а также направило в Сирию сотни тонн гуманитарной помощи.

Видя ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии, Израиль сперва обращался в международные организации с тем, чтобы через них организовать помощь сирийцам, но переговоры не увенчались успехом, и тогда Израиль решил напрямую помогать соседям. В первую очередь, Израиль заботился о том, чтобы у жителей сирийских Голан была питьевая вода, продукты, электричество, доступ к медицинской помощи.

Только за последний год Израиль доставил в сирийские деревни 500 тысяч литров дизельного топлива, передал сирийцам десятки генераторов, автомобили и гужевой транспорт.

Кроме того, выступая на Генассамблее ООН, Муалем обвинил Израиль в осуществлении авиаударов по позициям сирийской армии, что якобы играет на руку террористам.

При этом Муалем подчеркнул, что "победа над террористами близка", так как сирийская армия, поддерживаемая союзниками, ежедневно приближает ее, ликвидируя боевиков и освобождая территории. "На политическом уровне нас воодушевляет процесс договоренностей, начатый в Астане, и возникающие зоны деэскалации", - сказал он, передает Express.

Напомним, накануне сирийские оппозиционные источники сообщили, что в ночь на 22 сентября израильские военно-воздушные силы нанесли удар по цели на территории международного аэропорта Дамаска. При этом утверждалось, что сирийские ПВО сбили израильский беспилотный самолет.

Министерство обороны Израиля и пресс-служба ЦАХАЛа не комментировали эти публикации. В сообщении сайта i24news отмечалось, что удар был нанесен по району, который считается "цитаделью Хизбаллы".





