Теракт на параде в Ахвазе: Иран призвал страны Европы выдать предполагаемых организаторов

Продолжает поступать противоречивая информация о жертвах теракта во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана. Нападение было совершено в субботу, 22 сентября. По состоянию на утро 23 сентября, государственное иранское агентство IRNA пишет о 25 погибших и десятках раненых, а агентство Fars – о 29 погибших и примерно 70 раненых.

В сообщениях иранских СМИ отмечается, что террористы, вооруженные автоматами Калашникова, стреляли по маршировавшим военным и по трибунам: среди убитых и раненых есть не только военнослужащие, но и гражданские лица, в том числе дети и женщины. Был смертельно ранен один журналист.

Иранские власти заявляют, что трое террористов были уничтожены на месте, один ранен и задержан (по неподтвержденным данным, он умер в больнице). Стрелявшие были одеты в форму военнослужащих "Корпуса стражей исламской революции" и добровольческого подразделения "Басидж".

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" (ASMLA), связанная с Саудовской Аравией. Об ответственности группировки за теракт заявил представителям СМИ один из ее лидеров Якуб Хур аль-Тастери. Также о своей ответственности за теракт заявила террористическая организация "Исламское государство".

В иранских СМИ также сообщалось, что ответственность за теракт взяла на себя организация "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Однако руководство этой организации заявило, что непричастно к теракту, подчеркнув, что отвергает подобные методы борьбы.

Спустя некоторое время высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана заявил, что террористы, осуществившие нападение, были связаны с США и израильским "Мосадом". По его версии, боевики проходили обучение в двух странах Персидского залива. "Террористы не принадлежали к какой-либо исламской группировке, они были обучены в двух странах Персидского залива, чтобы затем приехать в Иран. Эти люди связаны с Соединенными Штатами и "Мосадом", которые стоят за этим инцидентом", – заявил представитель ВС Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за нападением стоят "региональные спонсоры терроризма". Как отмечает Reuters, это выражение используется иранскими официальными лицами, когда они хотят напомнить своей аудитории о США и Израиле. Мы будем реагировать быстро и решительно на акт агрессии, направленный против нас", – заявил Зариф.

Позже МИД Ирана вызвал послов Нидерландов и Дании, а также временных поверенных в делах Великобритании и ОАЭ в связи с терактом в Ахвазе. Об этом агентству IRNA сообщил представитель иранского МИДа Бахрам Касеми. Дипломатам этих стран было заявлено, что в их странах укрываются лица, причастные к теракту в Ахвазе. Тегеран потребовал выдачи лиц, причастных к теракту.

В Нидерландах, Дании и Великобритании проживают некоторые руководители ASMLA. В ноябре 2017 года основатель и лидер этой организации Ахмад Мола Ниси был застрелен около своего дома в Гааге.

В воскресенье президент Ирана Роухани заявил о причастности США и "одной из стран Персидского залива" к теракту в Ахвазе.

Иранские государственные средства массовой информации внимательно следят за тем, как освещаются трагические события в Ахвазе в западной прессе. Обращается внимание на тот факт, что в западных СМИ зачастую вместо слова "теракт" используется словосочетания "вооруженное нападение". Отметим, что израильские СМИ, в основном, пишут об этом происшествии как о теракте.





