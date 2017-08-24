Amnesty International обвиняет ПА и ХАМАС: более 100 атак на свободу слова в 2017 году

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила палестинскую администрацию в Рамалле и администрацию ХАМАСа в Газе в репрессиях против инакомыслящих.

В публикации по этому поводу AI отмечает, что и силовые структуры ПНА, и хамасовцы в последние месяцы задерживали оппозиционных журналистов.

На Западном берегу только в августе были арестованы шесть журналистов, блокированы 29 сайтов. При этом в июле в палестинском парламенте был принят закон об электронных преступлениях, который предполагает жесткий контроль над онлайн-СМИ и ограничение свободы выражения мнений. Принятию этого закона, нарушители которого могут караться тюремным сроком до 15 лет, активно содействовал председатель ПНА Махмуд Аббас.

В Газе этим летом были арестованы не менее двух журналистов, а также 12 местных жителей, публиковавших в Facebook критические замечания против руководства ХАМАС. Один из арестованных журналистов был подвергнут пыткам, говорится в публикации AI.

Заместитель директора отдела Ближнего Востока и Северной Африки в Amnesty International Магдалена Муграби отмечает резкую активизацию действий, направленных на борьбу с инакомыслием в Палестинской автономии и секторе Газы. По ее оценке, закон об электронных преступлениях, принятый в ПА, грубо нарушает обязательства по международному праву (при этом в публикации AI говорится, что это нарушение допустило "государство Палестина").

Примечательно, что после принятия в ПА закона об электронных преступлениях были закрыты все СМИ, входившие в сеть "Аль-Кудс", которую контролировал ХАМАС. AI относит эти СМИ к "оппозиционным и независимым".

В общей сложности, по оценке Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA), с начала года на Западном берегу и в Газе были совершены более 100 "атак на свободу слова": 81 со стороны силовых структур ПНА, 20 со стороны ХАМАСа.





