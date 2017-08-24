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Ближний Восток

Власти Ирака: в результате столкновения судов в Персидском заливе погибли 20 человек

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
Власти Ирака: в результате столкновения судов в Персидском заливе погибли 20 человек

В четверг, 24 августа, министерство транспорта Ирака опубликовало сообщение о том, что 19 августа в канале Хор Абдалла в Персидском заливе произошло столкновение иракского судна "Аль-Мисбар" и сухогруза Royal Arsenal (флаг Сент-Винсент и Гренадины, порт приписки – Кингстаун).

Иракское судно получило значительные повреждения и затонуло, 20 человек погибли, спасти удалось только 11 человек, сообщает агентства Ghad и РИА Новости.

Отмечается, что судно "Аль-Мисбар" было предназначено для дайвинга, были ли в момент столкновения на нем иностранцы, неизвестно.

Канал Хор Абдалла расположен между Ираком и Кувейтом.

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Четверг, 24 августа 2017 г.
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