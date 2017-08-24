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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 августа

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 24 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 19 палестинских арабов, 18 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Хевроне военные конфисковали около 40 тысяч шекелей наличными, которые были получены от террористических организаций.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 23 августа







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Четверг, 24 августа 2017 г.
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