Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 24 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 19 палестинских арабов, 18 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Хевроне военные конфисковали около 40 тысяч шекелей наличными, которые были получены от террористических организаций.