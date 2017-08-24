"Президент Трамп очень оптимистичен": пессимизм на переговорах в Рамалле

В четверг, 24 августа, в резиденции "Муката" в Рамалле состоялась встреча председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса и советника президента США Джареда Кушнера.

В переговорах с американской стороны также участвовали представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Палестинское агентство Maan цитирует заявление Аббаса, прозвучавшее в начале этой встречи: "Мы высоко ценим усилия президента Трампа, который с самого начала объявил, что он будет работать над историческим мирным договором. Это было повторено им неоднократно во время наших встреч в Вашингтоне, Эр-Рияде и Вифлееме". Глава ПНА отметил, что речь идет о крайне сложном процессе, однако заявил, что непреодолимых трудностей не бывает.

Джаред Кушнер, в свою очередь, заверил Аббаса, что американская администрация намерена добиваться продвижения мирного урегулирования конфликта палестинских арабов с Израилем. При этом он подчеркнул, что цель его нынешней поездки на Ближний Восток состоит в том, чтобы обсудить со всеми заинтересованными арабскими странами тему мирного урегулирования в регионе в целом. "Президент Трамп настроен очень оптимистично и надеется на лучшее будущее для палестинского и израильского народов", – цитирует слова Кушнера агентство Safa.

Однако, судя по публикациям палестинских СМИ, в администрации Аббаса крайне пессимистично оценивают перспективы возобновления мирного процесса на фоне расследований, которые ведутся против Биньямина Нетаниягу и неразберихи, которая царит в администрации Дональда Трампа. Палестинские политические обозреватели пишут о том, что миссия Кушнера заранее была обречена на провал, если ее целью действительно было продвижение некой мирной инициативы. В публикациях арабских СМИ выражается сомнение в том, что у нынешней американской администрации, которая занимает более произраильскую позицию, чем команда Барака Обамы, есть какой-либо реальный план урегулирования арабо-израильского конфликта.

Накануне встречи с Аббасом советник и зять американского президента Джаред Кушнер встречался в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. На встрече присутствовали также Джейсон Гринблатт, Дина Пауэлл и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Перед началом встречи премьер-министр Нетаниягу сказал: "У нас есть много тем для обсуждения: продвижение на пути к миру, стабильность, безопасность и процветание региона. Я убежден, что все эти задачи решаемы". В свою очередь, Джаред Кушнер заявил: "Президент хранит верность своему слову найти решение, которое принесет процветание и мир всем народам региона. Мы высоко ценим готовность премьер-министра и его помощников серьезно и взвешенно обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня".

Подробное содержание переговоров в Иерусалиме не разглашается. По всей видимости, Нетаниягу поделился с Кушнером своими впечатлениями от недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые проходили 23 августа в Сочи.

Это был второй визит Джареда Кушнера в Израиль за последние несколько месяцев. В ходе прошлого визита, 21 июня, о также встречался с Нетаниягу и Аббаса. Тогда переговоры с главой ПНА прошли в очень нервной и напряженной обстановке. Кушнер потребовал от Аббаса прекратить финансирование семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.

Накануне нынешней встречи палестинская сторона призывала США четко заявить о приверженности формуле "два государства для двух народов" и обратиться к властям Израиля с просьбой о замораживании строительства в еврейских поселениях и на других спорных территориях. Однако такого публичного обращения не прозвучало.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, на брифинге 22 августа отметил, что не следует ожидать многого от визита Кушнера и других представителей администрации Трампа, задачей которых, по его словам, является "повторная калибровка" позиции Белого дома, не более того.

Напомним, что 28 августа в Израиль и ПА прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.