24 августа 2017 г.
последняя новость: 10:41
О венчании Рудковской и Плющенко
Как готовить вкусно и полезно
Мира, где мы жили, больше нет
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:20 Командир UNIFIL : "Мы не обнаружили поставок оружия в Южный Ливан"
07:25 Amnesty International обвиняет ПА и ХАМАС: более 100 атак на свободу слова в 2017 году
06:57 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 24 августа
05:37 Уточненные данные: жертвами авиаудара по отелю в Сане стали не менее 48 человек
19:46 В Египте состоялась отмененная ранее встреча главы МИДа с Джаредом Кушнером
14:22 В Сане нанесен авиаудар по гостинице, десятки погибших
14:10 Саудовская полиция освободила мальчика, арестованного за танец на улице
13:51 Хуситы обвинили Салеха в измене
13:18 Министр иностранных дел Египта отказался встречаться с Кушнером
12:20 Иран готов в пятидневный срок произвести обогащенный уран
Ближний Восток

Командир UNIFIL : "Мы не обнаружили поставок оружия в Южный Ливан"

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати фото
Командир UNIFIL : "Мы не обнаружили поставок оружия в Южный Ливан"

Командующий контингентом ООН в Южном Ливане генерал-майор Майкл Бири заявил, что подчиненные ему силы не нашли никаких свидетельств контрабандной доставки вооружений в Южный Ливан.

Бири назвал необоснованными обвинения Израиля и США в адрес UNIFIL по поводу "закрывания глаз" на активность ливанской террористической организации "Хизбалла" в районе южнее реки Литани.

Напомним, что в ближайшие дни в Совете безопасности ООН состоится совещание по поводу продления мандата UNIFIL. Израиль и США требуют расширить полномочия контингента и поручить "голубым каскам" борьбу с незаконными арсеналами террористической группировки "Хизбалла".

Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Перед его продлением генсек ООН сообщил, что ищет пути повысить эффективность миротворцев. Это касается и разоружения отрядов "Хизбаллы", действующих между рекой Литани и израильской границей – в зоне ответственности "голубых касок". Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ни Израиль, ни "Хизбалла" не выполнили условий резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившего конец Второй ливанской войне. Шиитские боевики не разоружились, а Израиль продолжает нарушать воздушное пространство Ливана. Глава ООН подчеркнул, что ЦАХАЛ не был выведен со всех оккупированных территорий, тем самым признав право Ливана на так называемые фермы Шабаа. Израильский контроль над ними "Хизбалла" использует как основание для вооруженной борьбы.

22 июня Израиль сообщил в СБ ООН, что наблюдательные пункты природозащитной организации Green Without Borders, находящиеся на границе с Израилем, на самом деле принадлежат "Хизбалле". Соответствующие письма были отправлены всем странам, входящим в Совет безопасности ООН.

К письмам, адресованным членам СБ ООН, была приложена карта, на которой обозначены наблюдательные пункты "Хизбаллы", использующие для прикрытия флаги природозащитной организации. Все пункты находятся за "синей линией", что является нарушением резолюций ООН под номерами 1701 и 1559.

В письмах указывается, что, "по данным израильской разведки, "Хизбалла" наращивает свое присутствие в южном Ливане, что угрожает стабильности всего региона".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 августа 2017 г.
Европейские дипломаты против требования США расширить мандат UNIFIL
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 августа 2017 г.
США призвали разоружить "Хизбаллу" на юге Ливана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июля 2017 г.
СБ ООН обсудит ситуацию в Южном Ливане и ракетные вооружения "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июня 2017 г.
Walla: Израиль предупредил Иран о недопустимости строительства военных заводов в Ливане
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2017 г.
UNIFIL отклонил обвинения Израиля: "Хизбалла" не нарушала резолюцию 1701







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 24 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017