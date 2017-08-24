Командир UNIFIL : "Мы не обнаружили поставок оружия в Южный Ливан"

Командующий контингентом ООН в Южном Ливане генерал-майор Майкл Бири заявил, что подчиненные ему силы не нашли никаких свидетельств контрабандной доставки вооружений в Южный Ливан.

Бири назвал необоснованными обвинения Израиля и США в адрес UNIFIL по поводу "закрывания глаз" на активность ливанской террористической организации "Хизбалла" в районе южнее реки Литани.

Напомним, что в ближайшие дни в Совете безопасности ООН состоится совещание по поводу продления мандата UNIFIL. Израиль и США требуют расширить полномочия контингента и поручить "голубым каскам" борьбу с незаконными арсеналами террористической группировки "Хизбалла".

Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Перед его продлением генсек ООН сообщил, что ищет пути повысить эффективность миротворцев. Это касается и разоружения отрядов "Хизбаллы", действующих между рекой Литани и израильской границей – в зоне ответственности "голубых касок". Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ни Израиль, ни "Хизбалла" не выполнили условий резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившего конец Второй ливанской войне. Шиитские боевики не разоружились, а Израиль продолжает нарушать воздушное пространство Ливана. Глава ООН подчеркнул, что ЦАХАЛ не был выведен со всех оккупированных территорий, тем самым признав право Ливана на так называемые фермы Шабаа. Израильский контроль над ними "Хизбалла" использует как основание для вооруженной борьбы.

22 июня Израиль сообщил в СБ ООН, что наблюдательные пункты природозащитной организации Green Without Borders, находящиеся на границе с Израилем, на самом деле принадлежат "Хизбалле". Соответствующие письма были отправлены всем странам, входящим в Совет безопасности ООН.

К письмам, адресованным членам СБ ООН, была приложена карта, на которой обозначены наблюдательные пункты "Хизбаллы", использующие для прикрытия флаги природозащитной организации. Все пункты находятся за "синей линией", что является нарушением резолюций ООН под номерами 1701 и 1559.

В письмах указывается, что, "по данным израильской разведки, "Хизбалла" наращивает свое присутствие в южном Ливане, что угрожает стабильности всего региона".